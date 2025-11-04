“前남친 빚 갚느라 배달까지”…미코 김지연, 75kg까지 찐 근황

1997년 미스코리아 ‘진’(眞) 출신 방송인 김지연이 75kg까지 살이 찐 근황을 전했다. 그는 “나를 위해 다이어트에 성공하고 싶다”고 다이어트를 결심했다.
3일 공개된 한 다이어트 전문 유튜브 채널 영상 “‘미스코리아 김지연’ 모든 걸 잃고 다시 일어서야 했던 두 번째 인생 이야기”에서 김지연은 경제적 어려움과 건강 문제, 외모 압박 속에서도 다시 일어서겠다는 결심을 전했다.
● “수입 0원·손해 ○○억”…김지연, 보험 설계사로 새출발
영상에서 김지연은 “최근 보험 설계사를 하고 있다”며 “수입이 0원이고, 내가 가진 돈도 0원인데 ‘몸 하나로 뭘 해야 하지?’ 싶어서 일단 배달을 하게 됐다. 1년이 지나고, 2년이 지나고 나중에는 아예 전업이 됐다”고 말문을 열었다.
이어 “배달 일도 오래 하다 보니 안 아프던 무릎이 아프기 시작했고, 기술 없이 할 수 있는 일이 뭐가 있을까 고민하다가 보험 설계사 일을 택했다”고 설명했다.
김지연은 “개인적인 부분이긴 하지만 굉장히 큰 리스크를 안게 됐다”며 “전에 만났던 남자 친구의 사업이 잘 안되면서 그걸 해결하느라 몇 년을 힘들게 보내고 있는 것 같다”고 말했다. 그러면서 “손해를 본 게 몇 억도 아닌 ○○억 원”이라며 상당한 금액의 피해를 봤다고 밝혔다.
● “이제는 나를 위해”…외모 압박 넘어선 진짜 도전
김지연은 방송 활동이 끊긴 이유도 솔직히 밝혔다. 그는 “방송 일이 꾸준히 있었으면 일어나기 쉬웠을 것 같다”며 “근데 그렇지 못했던 게, 외모와 관련된 일이 많았다. 미스코리아다운 화려한 이미지를 원하는데 그 당시 저는 굉장히 푸석푸석하고 붓고 아픈 상태였다”고 했다.
이어 “홈쇼핑에서도 ‘살을 조금만 빼고 오면 좋을 것 같다’는 말을 너무 많이 들으니까 스트레스가 됐다”고 토로했다.
현재 체중이 75kg까지 늘어났다는 김지연은 “다 포기할 뻔했다. 외적으로 변화가 왔을 때, 나는 괜찮은데 오히려 주변에서 사형 선고를 내리는 것 같았다”며 “이제는 다시 용기 내서 누구에게 보여주고 싶어서가 아니라, 나를 위해서 또 내가 건강하기 위해서 하는 다이어트에 성공하고 싶다”고 다짐했다.
● 김지연, 97년 미스코리아 출신…어떤 방송 나왔나?
김지연은 1997년 제41회 미스코리아 진으로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘대왕의 길’ ‘해바라기’ ‘카이스트’ 등에 출연했으며, 쇼호스트로도 활동했다. 2003년 배우 이세창과 결혼해 슬하에 딸 하나를 뒀으나 10년 만에 이혼했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0