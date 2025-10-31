배우 장동주, 돌연 “죄송합니다” SNS 사과…소속사 측 “확인 중”

배우 장동주가 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 영문 모를 사과문을 올려 팬들이 우려를 표하고 있다.
장동주는 31일 자신의 인스타그램에 검은 바탕의 사진과 함께 “죄송합니다”라는 짧은 글을 게시했다.
갑작스런 사과글에 누리꾼들은 “무슨 일이냐”, “괜찮냐” 등의 댓글을 남기며 걱정스러운 반응을 보였다.
소속사 넥서스이엔엠 측은 현재 상황을 확인 중인 것으로 전해졌다.
장동주는 2017년 KBS 2TV 드라마 ‘학교2017’로 데뷔해 드라마 ‘크리미널마인드’, ‘복수가 돌아왔다’, ‘미스터 기간제’, ‘트리거’ 등과 영화 ‘정직한 후보’ 등에 출연하며 이름을 알렸다,
2021년에는 뺑소니 현장을 목격한 후 직접 가해자를 붙잡은 미담이 알려지며 화제를 모은 바 있다. 장동주는 차기작으로 내년 방송 예정인 SBS 드라마 ‘오늘부터 인간입니다만’을 선보일 예정이다.
