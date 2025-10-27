故 신해철 자녀, 대학가요제서 ‘그대에게’ 열창…팬들 위로

13년 만에 부활한 MBC ‘대학가요제’에 가수 고(故) 신해철의 자녀들이 무대에 올라 감동을 안겼다. 이날 무대에는 인공지능(AI) 기술로 복원된 신해철의 음성도 공개됐다.
26일 방송된 ‘2025 MBC 대학가요제-청춘을 켜다’에서 신해철의 자녀들인 신하연(19), 신동원(17) 남매는 밴드 루시와 함께 ‘그대에게’를 불렀다. ‘그대에게’는 신해철의 밴드 무한궤도가 1988년에 부른 대학가요제 대상 수상곡이다.
무대에 앞서 AI 기술을 통해 구현된 신해철의 목소리도 공개됐는데, 관객들의 옛 추억을 소환해 깊은 인상을 남겼다.
신동원 군은 무대가 끝난 뒤 “벌써 아버지 기일이 열 번이 넘게 지나갔는데 아직도 기억해 주시고 챙겨주시는 아버지의 팬분들 너무 감사드린다”라고 소감을 말했다.
신하연 양은 “사실 제 기억 속에 아빠 팬분들은 우는 모습으로 많이 남아있다“며 ”오늘 무대를 웃으면서 즐겨주셨다면 기쁠 것 같다. 이제 그런 슬픈 표정 하지 말아요”라며 팬들에게 위로를 건넸다.
‘슬픈 표정 하지 말아요’는 1990년 발표된 신해철의 첫 솔로앨범 타이틀곡이다.
신해철은 1988년 MBC 대학가요제에 밴드 무한궤도로 출전해 대상을 받은 뒤 솔로 활동을 이어가며 큰 인기를 얻었다. 1992년에는 록밴드 넥스트(N.EX.T)의 리더로 활동하기도 했다. 그는 가수 생활 동안 ‘그대에게’, ‘도시인’, ‘민물장어의 꿈’ 등 무수한 히트곡을 남겼다.
그는 2014년 서울의 한 병원에서 장 협착증 수술을 받은 뒤 수술 부작용으로 세상을 떠났다.
한편 27일은 신해철 11주기다. 이재명 대통령은 전날 페이스북에 추모 글을 올려 “시대의 음악인이자 양심이었던 고 신해철님은 청년들에게는 ‘생각하는 힘’을, 기성세대에게는 ‘성찰할 용기’를 일깨워 준 상징적 존재”라고 적었다.
