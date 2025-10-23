영국 귀족 저택에 피어난 한국 정원의 속삭임

영국 사우스요크셔의 작은 마을 웬트워스에는 18세기 귀족 저택 ‘웬트워스 우드하우스’가 있다. 건물 정면 길이가 185m에 달하는 영국 최대 규모 개인 주택 중 하나다. 1804년 창립돼 세계에서 가장 오래된 원예단체인 영국왕립원예협회(RHS)는 올해 7월 이곳에서 처음 플라워쇼를 열었다.
왜일까. 영국은 정원을 통해 문화유산과 지역을 되살리는 품격 있는 방식을 택한다. RHS는 112년 전통의 세계적 정원 디자인 쇼인 ‘첼시 플라워쇼’를 비롯해 영국 전역에서 플라워쇼를 열며 지역의 삶을 회복시키는 문화를 만든다.
웬트워스의 황갈빛 석조 저택 앞 잔디밭 위에 흰 기둥의 정원이 피어났다. 이번 쇼에서 금메달과 은메달의 중간 단계인 실버 길트(Silver-gilt) 메달을 받은 한국 조경팀(최혜영 성균관대 교수·최연길 현대건설 책임)의 ‘정원이 속삭이다’(Garden Whispers) 작품이다. 이 정원을 만든 세 사람, 즉 최 교수와 최 책임 그리고 식재 디자이너인 주례민 ‘오랑쥬리’ 대표를 최근 서울 종로구 동아미디어센터에서 만났다.
》 한국 정원의 속삭임
한국 조경팀의 정원은 이번 플라워쇼에서 단연 눈에 띄었다. 대부분의 출품작이 영국 시골풍 정원(코티지 가든)인데 비해 ‘정원이 속삭이다’는 높낮이가 다른 하얀 기둥(지름 5cm, 높이 35∼185cm) 473개가 곡선의 플랫폼 위로 리듬감 있게 서 있었다. 빛과 그림자가 기둥 사이를 오가며 관람객의 시선을 따라 각기 다른 장면을 만들었다. 바람에 따라 식물이 흔들거리는 모습, 햇빛이 움직이며 남기는 그림자는 관람객에게 명상의 시간을 선사했다. 보랏빛 에린지움과 그라스류는 공간에 깊이를 주고 오이풀과 뱀무는 몽환적 분위기를 연출했다.
심사 과정에서 친환경 재료와 첨단 기술의 조화가 높은 평가를 받았다. 현대자동차의 헤드라이트 플라스틱을 재활용한 3D 프린팅 의자, 아모레퍼시픽 화장품 공병을 활용해 반짝임을 준 바닥은 정원 애호가들의 시선을 사로잡았다. 이 정원은 내년 현대건설이 서울 서초구 방배동에 문을 여는 ‘디에이치 방배’에 재현될 예정이다. 최 책임은 “현대건설은 2018년부터 ‘디에이치’ 브랜드를 시작하면서 주민들의 자긍심을 높이기 위한 ‘헤리티지 가든’을 만들어 왔다”며 “이제 아파트는 단순한 조경을 넘어 ‘세계적 정원을 집 앞에서 매일 즐기는 공간’이 되고 있다”고 말했다.
》 사회적 돌봄의 정원
RHS 플라워쇼의 중요한 심사 기준 중 하나는 ‘클라이언트 브리프’(Client’s Brief)다. 정원 설계의 의도와 상상 속 대상 고객을 구체적으로 제시하는 항목이다. 이번에 한국 팀은 현대미술관을 상정해 설계한 반면 다른 팀들은 어린이 호스피스센터처럼 사회적 돌봄이 필요한 기관을 설정하고 실제 스폰서도 받아 참여했다.
친환경, 지속가능성과 함께 ‘누구나 정원을 누릴 수 있는가’도 주요 심사 기준이었다. 휠체어가 자유롭게 지나갈 수 있는 동선 설계는 기본이었다. 최 교수는 “플라워쇼의 주요 관람객이 중장년층이고, 고령사회에서 정원은 복지 공간의 역할을 한다”며 “공공성을 중시하는 RHS는 식재도 사계절 유지 관리될 수 있는지 엄격하게 심사했다”고 전했다.
“영국에서는 기업이나 기관이 후원한 정원이 플라워쇼에 선보인 후 그곳으로 옮겨져요. 돈만 내는 게 아니라 정원의 위로와 효과를 실제로 가져가는 거죠.”
》 지속가능한 삶의 터전을 위하여
RHS는 단지 정원을 전시하는 데 그치지 않는다. 유서 깊은 저택과 마을을 지속가능한 삶의 터전으로 되살리는 실험을 이어가고 있다. 정원을 통해 건축과 자연, 지역사회가 다시 관계를 맺는 것이 영국이 오랜 세월 유지해온 정원 문화의 힘이다. 주 대표는 “런던에서 2시간여 차를 몰아야 하고 7만 원이 넘는 입장료에도 하루에 수만 명이 찾아와 진지하게 묻고 감상했다”며 “꽃과 가드닝 제품을 살 수 있는 가든 센터가 지역의 문화 허브 역할을 하는 게 부러웠다”고 말했다. 문득 궁금해졌다. 국내 정원박람회들도 단순히 보여주기 전시가 아니라 이렇게 지역 삶의 터전을 만들기 위해 노력하고 있을까.
이번 프로젝트에는 현대건설뿐 아니라 한국수목원정원관리원도 힘을 보탰다. 한국수목원정원관리원은 지난해 전라남도와 함께 미국 뉴욕한국문화원에 한국 소쇄원 애양단(愛陽壇)을 본딴 한국 정원을 조성하고 앞으로 세계에 한국 정원을 늘려나간다는 계획이다. 세계가 K-콘텐츠에 관심을 갖는 지금, 어떤 한국 정원을 국제 무대에 선보여야 할지 많은 고민이 필요한 시점이다. 꼭 전통 정자나 담장을 표현해야만 한국 정원일까. 확실한 것은 이번 웬트워스 플라워쇼에서 세계인들이 한국 정원의 3D 프린팅 의자에 앉아 바람결과 풀잎의 속삭임을 들었다는 것이다.
댓글 0