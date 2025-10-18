“공무원의 회고록은 역사의 자료..슬기롭게 기록해 후대 알려야” [내손자 클럽]

글쓰기 고수들의 신박한 인생 기록 비법-10회

최근 자신의 인생을 자서전이나 회고록으로 남기는 분들이 늘어나고 있습니다. 좋은 글을 쓰려면 우선 글감이 되는 인생의 자료를 잘 모아두어야 합니다. 글쓰기 고수들의 신박한 인생 기록 비법을 내·손·자(내 손으로 자서전 쓰기) 클럽이 소개합니다.

크게보기 홍양호 전 통일부 차관. 본인 제공.

통일부 공무원으로 27년, 개성공업지구관리위원장으로 3년, 민간 통일운동가로 10년 이렇게 인생 40년을 오로지 ‘통일’이라는 화두를 들고 달려온 한 공직자가 있다. ‘내손자 클럽’ 10번째 손님인 홍양호 전 통일부 차관이 주인공이다. 최근 펴낸 회고록 제목도 “절대로 포기할 수 없는 ‘통일’ 화두”로 ‘盡人事待天命, 한 통일관료의 통일여정’이라는 부제를 달고 있다. 756쪽에 이르는 방대한 내용이지만 읽는 동안 한 장도 쉽게 넘어갈 수 없을 정도로 인생 이야기에서 40년 통일 화두를 들고 겪은 경험, 그리고 정치학 박사로서의 식견을 담은 북한과 통일에 대한 담론과 철학으로 가득 차 있다.공무원의 회고록은 알려지지 않은 비사(祕史)의 보고다. 이명박 정부 출범과 함께 통일부 차관을 맡았던 그의 책을 입수하자마자 출입기자 시절 취재로 풀지 못했던 사실들을 먼저 확인했다.“2008년 8월 하순 경 김정일이 갑자기 뇌졸중으로 쓰러졌다는 정보를 접하자 현실적으로 정부의 책임 있는 고위 직책자로서 다양한 경우에 대비한다는 차원에서 순간적으로 급변사태라는 위기감이 다가왔다(457쪽).”회고록에 따르면 통일부 당국자들은 이미 기자들보다 길게는 20일 정도 미리 사실을 알았던 것이다. 뒷날 알려진 바에 따르면 김정일을 치료하기 위해 평양을 방문했던 프랑스 의사를 통해 국가정보원이 뇌사진을 확보했고, 이를 통일부 등 관련 당국자들에게 1급 비밀로 공유한 것이었다. 일부 당국자들은 “김정일의 뇌사진이 있다면 건강상태를 확실하게 알 수 있을텐데 한 번 구해보라”며 비밀을 우회적으로 비밀을 발설하기도 했지만 기자들은 알아차리지 못했다.

다음 해인 2009년 8월 김대중 전 대통령이 서거하자 방남했던 북한의 특사조문단 일행은 김정일의 친서를 가지고 오지는 않았지만 이명박 대통령을 만나 “저희 장군님께서는 6·15 공동선언과 10·4 정상선언이 잘 실천되면 앞으로 북남 수뇌들이 만나는 것도 어렵지 않다고 말씀하셨습니다”라는 구두 메시지를 전한 것으로 회고록에 기록됐다(468쪽). 사실상 정상회담을 제의한 것인데 당시 일부 언론의 ‘북, 정상회담 제의’ 보도에 대해 당시 청와대는 “사실이 아니다”라고 극구 부인했었다.9월 30일 만난 홍 전 차관은 “당국자로 있을 때부터 출입기자들이 보기 어려운 지방 학회지 등에 기고하는 방식으로 경험과 지식을 글로 써서 축적해 왔다”고 털어놓았다. 통일부 재직 중이나 퇴직 후에 학회지 잡지 등에 기고한 글들을 모아 2017년 ‘통일의 길’이라는 문집을 낸 것도 이번 회고록의 기초가 됐다. 그는 “공무원은 비밀을 지켜야 한다는 생각 때문에 회고록을 내기가 어렵다고들 하는데, 나는 되도록 많은 당국자들이 슬기롭게 자신의 경험과 지식을 책으로 남기는 것이 역사에 도움이 되는 길이라고 생각해왔다”고 덧붙였다.최근 남과 북의 정부에서 ‘두 국가론’이 나오고 있지만 홍 전 차관은 제목이 시사하는 것처럼 책의 곳곳에서 통일이라는 목표를 버리지 말아야 한다고 역설한다. 그는 “통일을 위해 민족 구성원들의 열망과 의지가 지속되는 것이 매우 중요한데 ‘두 개의 국가론’은 앞으로 남한이든 북한이든 젊은 세대에게 통일의 의지를 약화시키고 궁극적으로 영구분단을 고착화시키는 결과를 초래할 것(731쪽)”이라고 우려했다.