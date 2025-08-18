“평생 만난 사람과 겪은 일들, 가장 아름다운 함축의 언어인 시에 담았죠” [내손자 클럽]

글쓰기 고수들의 신박한 인생 기록 비법-9회

＜김선향 북한대학원대학교 이사장＞

최근 자신의 인생을 자서전이나 회고록으로 남기는 분들이 늘어나고 있습니다. 좋은 글을 쓰려면 우선 글감이 되는 인생의 자료를 잘 모아두어야 합니다. 글쓰기 고수들의 신박한 인생 기록 비법을 내·손·자(내 손으로 자서전 쓰기) 클럽이 소개합니다.



크게보기 김선향 북한대학원대학교 이사장이 1일 서울 종로구 삼청동 북한대학원대 집무실에서 최근 출간한 한영시집 ‘안녕’을 들고 포즈를 취했다. 북한대학원대 제공.

크게보기 김선향 북한대학원대학교 이사장이 1998년부터 2024년까지 펴낸 운문일기 3권. 사진=신석호 기자 kyle@donga.com

다음날 아침 수석대표가 사라졌다는 사실을 안 수행원과 기자들은 이를 서울과 전세계에 타전했다. 당시 자택에서 보도를 들은 김 이사장의 심정은 어땠을까. 8월 1일 오전 서울 종로구 삼청동 북한대학원대 집무실에서 만난 김 이사장은 “언론에서는 ‘007작전’을 한다는 등 흥분했지만 나는 하나도 걱정하지 않았다. 그이가 일을 하는 스타일을 알기 때문에 미션을 완수하고 돌아올 것을 믿었기 때문”이라고 담담하게 회고했다. 박 총장은 회담을 무사히 마치고 서울로 귀환했고 평양 순안 공항에서 어린 소녀에게서 받은 꽃다발을 김 이사장에게 안겼다.박 총장은 그로부터 13년 뒤인 2013년 6월 13일 미국 워싱턴에서 동아일보 특파원이던 필자를 만나 당시의 비화를 최초로 털어놓았다.박 총장의 평양 담판 이야기는 남북관계사라는 공적 역사의 한 장면으로 기록되었다. 당시 집에서 남편을 오매불망 기다렸던 김 이사장의 이야기는 2012년 펴낸 자전적 시집 ‘운문일기’에 실렸다. 사적으로는 개인적인 가족사이지만, 김대중 정부 시절 남북관계의 한 단면을 보충하고 있다는 점에서 공적인 역사와 교직되었다. 1998년 9월 병마에 고통받던 어머니의 이야기를 담은 ‘어머니를 위한 기도’로 시작했지만 이후 지어진 다수 시들이 김 이사장이 역사의 장에서 겪은 공적 역사라고 할 수 있다.부부가 함께 미국의 골프 황제 타이거 우즈와 라운딩을 즐긴 이야기인 ‘타이거 우즈와의 경기(2005년 3월)’ 등은 개인사의 일종이다. 1999년 50년 만에 고향인 북한 땅을 밟았던 이야기(하얀 풍경), 2006년 평양을 다시 찾아 방북 경험을 회상한 ‘다시 보는 평양’, 2007년 대한적십자사 자문위원으로 불우한 이웃들의 삶을 돌아본 경험을 담은 이야기(희망에 대하여) 2009년 남편이 프랑스 시라크 재단이 주는 분쟁방지상을 수상했던 이야기(분쟁방지상 첫 시상식에서) 등은 공적 역사다.

김선향 북한대학원대학교 이사장(왼쪽)이 1일 남편 박재규 경남대 총장(전 통일부장관)의 사진이 들어간 시라크재단 분쟁방지상 수상 기념 포스터 앞에서 포즈를 취했다. 북한대학원대학교 제공.

‘2025년 오르페우스 텍스츠-올해의 책’ 상을 받은 한영시집 ‘안녕’의 표지. 문두스 아르티움 출판사(Mundus Artium Press) 제공.

시로 인생을 기록하는 일은 계속되었다. 2018년에는 ‘운문일기2’라는 부제를 단 ‘황금장미’가 출간됐고 2022년에는 ‘운문일기3’인 ‘그날 그 꽃’이 세상에 나왔다. 6.25 전쟁 직전 부모와 함께 월남할 당시 어린이였던 자신에게 배고품을 면하게 해준 인민군 병사를 회상한 ‘잊을 수 없는 이름(2020년 8월)’, 2015년 금강산에서 열린 이산가족 상봉 당시 대한적십자사 부총재(남측 이산가족 단장)로서 만난 남측 치매 노모와 북측 아들의 사연을 담은 ‘이산가족(2023년 12월)’은 3권에 실렸다.기록하지 않으면 사라질 기억, 김 이사장은 기억하려고 썼고 그렇게 써 놓으면 누군가가 읽고 기억해 줄 것이라고 믿었다. 왜 인생을 시로 기록하는가. ‘운문일기’ 서문에 그는 이렇게 썼다.“나의 가족과 내가 만났던 특별한 사람들, 함께 일했던 동료와 같은 시대를 살게 된 인연과 우연한 만남, 그리고 인생을 생각하며 쓴 일기에서 내 삶의 한 부분을 운문으로 압축해 보았다. 내 책을 읽어줄 미지의 독자분들에게 감사를 전하며.”그가 예상하지 못했던 ‘우연한 만남’에 의하여 운문일기 세 권에 수록된 시 가운데 엄선된 50수는 최근 영시로 번역본이 붙은 ‘안녕(SO LONG)’이라는 한영 시집으로 미국 텍사스대에 기반을 둔 문두스 아르티움 출판사(Mundus Artium Press)에 의해 현지에서 출간되었다. 김달진문학제에서 만난 미국의 시인이 ‘운문일기’ 3권의 존재를 듣고 영역판을 미국에서 출판하자고 제안했던 것. 7월 출판된 시집으로 그는 8월 15일 이 출판사가 주는 ‘2025년 오르페우스 텍스츠-올해의 책’ 상을 수상하는 영예를 안았다. 시상식은 10월 한국에서 열린다.이화여대 영문학과를 나와 미국 Fairleigh Dickinson University 대학원 영문학과 석사를 졸업한 뒤 경남대 영문과 교수 등으로 일하며 영국 시인 존 던(1572∼1631) 연구 국내 권위자인 그가 영어로 시집을 내고 상까지 받은 것은 이번이 처음이다.하지만 김 이사장은 학창시절부터 글로 생각을 표현하고 세상의 인정을 받아 왔다. 이화여고 재학 시절 ‘거울’이라는 교지의 기자로 활동하며 이화여대 문학 콩쿨에서 ‘구부러진 길 저쪽’이라는 단편소설로 상을 받았다. 운문일기 3편인 ‘황금장미’는 2021년 ‘김달진문학상’ 특별상을 수상했다. 저서로 ‘깨진달’, ‘17세기 형이상학파 5인 시선집’, ‘John Donne의 연가’, ‘존 던의 거룩한 시편’, ‘존 던의 애가’ 등이 있다.