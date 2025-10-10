“혁신 소재·디자인에 유기농 한 스푼”… 룰루레몬, ‘에레혼’ 협업 컬렉션 출시

에레혼, 美 LA 고급 유기농 식료품 체인
글로벌 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬은 미국 로스앤젤레스(LA)에서 시작된 고급 유기농 식료품 체인 ‘에레혼(Erewhon)’과 협업한 캡슐 컬렉션을 출시한다고 10일 밝혔다. 에레혼은 지난 1966년 설립된 브랜드로 웰빙에 대한 관심이 높아지면서 미국 할리우드 유명 인사와 부유층을 중심으로 많은 인기를 얻어 식료품 매장이 하나의 트렌드로 주목 받았다.
‘웰니스’ 방향성 공유… 스타일·기능성 조화
한국·북미·일본·중국 등서 한정 판매
국내 청담스토어서 오는 15일부터 판매 예정
두 브랜드 교집합은 ‘웰니스(Wellness)’다. 우수한 제품을 통해 소비자들의 건강한 삶을 더욱 증진하고 이를 기반으로 하는 커뮤니티를 연결한다는 취지다. 이번 캡슐 컬렉션은 룰루레몬 특유의 편안함과 세련된 스타일을 동시에 만족시키는 한정판 제품으로 선보인다. 남성과 여성, 액세서리 등 라이프스타일에 기능성을 더하는 다양한 아이템으로 구성됐다.
룰루레몬 측은 에레혼의 감각적인 미학과 LA 지역에서 영감을 받은 디자인이 혁신적인 기능성 소재와 조화를 이뤄 특별한 컬렉션을 완성한다고 설명했다.
룰루레몬 관계자는 “세련되면서 실용적인 스타일로 모든 제품은 활용성과 기능성을 고려한 디자인이 적용됐다”며 “캐주얼 매칭 세트부터 스포츠웨어까지 일상 속 스타일을 한층 업그레이드할 수 있도록 다양한 제품을 제안한다”고 말했다.
룰루레몬X에레혼 리미티드 에디션 캡슐 컬렉션은 국내를 비롯해 북미와 영국, 일본, 중국 등 글로벌 주요국 일부 스토어에서만 한정 판매 예정이다. 국내에서는 룰루레몬 청담스토어에서 오는 15일부터 판매에 들어간다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
