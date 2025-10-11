상어가 나와도 즐겁다는 청정의 산호섬[허진석 기자의 아트로드]

◇위치 몰디브 가푸 알리푸 환초 푸나마두아 섬



◇시설 성인 전용 124개 객실. 메인 뷔페 식당과 철판구이 레스토랑 2곳. 메인 바와 풀 바, 선 다우너 바. 마사지룸과 사우나. 피트니스 스튜디오 등



◇프로그램 스노클링, 스쿠버다이빙, 윈드서핑, 카타마란 세일링, 패들링, 워터스키 등. 요가와 필라테스, 아쿠아 핏 등 그룹 피트니스. 비치 발리볼, 비치 사커, 배드민턴, 탁구, 당구, 크로스 골프, 빠델(Padel·테니스와 스쿼시를 섞은 운동) 등