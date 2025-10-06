‘케데헌’ OST, 美 ‘빌보드 200’ 1위 탈환…피원하모니 9위 데뷔

‘케데헌’ OST 통산 2주째 ‘빌보드 200’ 정상
피원하모니, 첫 영어 앨범 ‘엑스’로 ‘빌보드 200’ 톱10 첫 진입
K-팝 아이돌·한국의 전통 문화에 대한 높은 이해도와 함께 작품의 완성도로 호평을 받고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)’가 신드롬을 이어가고 있는 가운데, OST가 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 탈환했다.
5일(이하 현지시간) 빌보드 차트 예고기사에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST는 11일 자 ‘빌보드 200’에서 1위를 차지했다.
3주 전 처음 1위를 찍었다가 미국의 그래미 수상 밴드 ‘트웬티 원 파일러츠(Twenty One Pilots·트웬티 원 파일럿츠)’의 새 앨범 ‘브리치(Breach)’, 힙합 슈퍼스타로 통하는 미국 래퍼 카디 비(Cardi B)의 새 정규 음반 ‘엠 아이 더 드림?(AM I THE DRAMA?)’에게 각각 정상 자리를 내줬다.
하지만 이번 주 총 10만2000장 상당의 판매량으로 차트 최상단을 다시 밟았다. 통산 2주째 ‘빌보드 200’ 1위다.
‘빌보드 200’ 순위는 전통적인 음반 판매량 점수에 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 SEA(streaming equivalent albums), 디지털음원 다운로드 횟수를 음반 판매량으로 환산한 TEA(track equivalent albums)를 합산해 매긴다.
미국 음반 판매량 조사회사 루미네이트(Luminate)에 따르면, 이번 주 이 앨범의 SEA 단위는 8만4000장(지난 주 대비 9% 감소, 톱 스트리밍 앨범 2위 유지), 피지컬 앨범 판매량은 1만6000장(지난 주 대비 56% 증가, 톱 앨범 세일즈 4위), TEA 단위는 2000장(13% 감소)이다.
‘빌보드 200’에 8위로 데뷔한 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 3위, 2위, 5위, 3위, 2위, 2위 2위 2위 2위, 2위, 1위, 2위, 2위를 거쳐 이번 주 1위에 올랐다. 15주째 차트에 머물며 단 한번도 10위권 밖으로 벗어난 적이 없다. 또한 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST에 실린 가상 걸그룹 ‘헌트릭스’의 ‘골든’은 이번 주에도 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫100’ 1위를 지킬 것이 확실시 된다. 예상대로 정상에 오르면 7주 연속, 통산 8주 ‘핫00’ 1위다. 이번 주에도 빌보드 양대 메인 차트 정상에 모두 오르게 되는 셈이다.
이와 함께 북미 시장에서 두각을 나타내고 있는 K-팝 보이그룹 ‘피원하모니(P1Harmony)’의 첫 영어 앨범 ‘엑스(EX)’가 이번 주 ‘빌보드 200’에 9위로 데뷔했다.
이 그룹이 ‘빌보드 200’ 톱10에 진입한 건 이번이 처음이다. 이 앨범의 이번 주 판매량은 4만장이다. 피지컬 앨범이 3만9000장(톱 앨범 세일즈 2위) 팔렸고, SEA 단위는 1000장이다.
피원하모니의 이전 해당 차트 최고 성적은 미니 7집 ‘새드 송’이 차지한 16위였다. 피원하모니는 현재 세 번째 월드투어 ‘플러스테이지 에이치 : 모스트 원티드’를 돌고 있다.
댓글 0