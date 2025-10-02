트와이스, 6번째 월드투어 자체 최대규모…세계 42개 지역 56회 공연

올해 데뷔 10주년을 맞은 K-팝 간판 걸그룹 ‘트와이스’가 현재 돌고 있는 월드투어로 자체 최대 규모 투어 기록을 세운다.
2일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 트와이스는 여섯 번째 월드투어 ‘디스 이즈 포’를 통해 전 세계 42개 지역에서 56회 공연한다.
내년 북미, 유럽 등지에서 28개 지역을 개최지에 추가했다.
2026년 1월9일(이하 현지시간) 밴쿠버, 13일 시애틀, 17일 오클랜드, 22일과 24일 로스앤젤레스, 28일 피닉스, 31일 댈러스, 2월 13일 워싱턴 D.C., 18일과 20일 벨몬트 파크, 24일 필라델피아, 27일 애틀랜타, 3월 3일 몬트리올, 6일 해밀턴, 21일 타이베이, 27일 올랜도, 31일 샬럿, 4월 3일 보스턴, 6일 시카고, 10일 디트로이트, 12일 세인트폴, 14일 덴버, 17일 오스틴까지 타이베이와 북미 20개 지역을 찾는다.
이어 5월9일 리스본, 12일 바르셀로나, 16일 파리, 23일 베를린, 26일 쾰른, 30일 암스테르담, 6월3일 런던까지 유럽 7개 지역 무대에 오른다. 올해 7월 인천 인스파이어 아레나에서 시작된 이번 투어는 전 개최지 공연장 객석을 360도 개방한 스케일로 주목 받고 있다.
한편 트와이스는 오는 10일 오후 1시 데뷔 10주년 기념 스페셜 앨범 ‘텐: 더 스토리 고즈 온’를 발매하고 타이틀곡 ‘미 플러스 유(ME+YOU)’로 활동한다. 이어 18일 오후 5시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬미팅 ‘러브 유니버스’를 연다.
댓글 0