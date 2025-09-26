한 달간 서울서 펼쳐지는 홍콩예술의 향연…‘홍콩위크 2025’ 개막

홍콩의 다양한 문화예술을 한자리에서 만날 수 있는 ‘홍콩위크 2025@서울’이 26일부터 10월 25일까지 서울 전역에서 펼쳐진다.
이번 행사에서는 무용·음악·영화·만화·시각예술·패션 등 14개 프로그램이 마련돼 홍콩의 예술성과 문화적 다양성을 소개하고, 한국과 홍콩 예술가들의 협업을 통해 협력과 소통의 무대를 넓힌다.
‘홍콩위크’는 홍콩특별행정구 정부 여가문화서비스부가 기획한 국제 문화 교류 축제다. 2019년 상하이를 시작으로 광저우, 우한, 방콕 등에서 열렸으며 현지 관객에게 홍콩 문화를 소개했다. 올해는 문화체육관광부의 지원으로 서울에서 처음 열린다.
이날 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 열리는 개막식에는 로사나 로 홍콩특별행정구 정부 문화체육관광국 국장, 이정우 문화체육관광부 문화예술정책실장, 박인건 국립극장 극장장 등이 참석해 한·홍 문화 교류의 가치를 강조하고 향후 협력 의지를 밝힐 예정이다.
개막 공연은 홍콩발레단이 ‘로미오+줄리엣’을 선보인다. 예술감독 셉팀 웨버가 1960년대 홍콩을 배경으로 재해석했다. 프로코피예프 음악과 치파오, 쿵푸 등 지역적 요소를 더해 동서양이 교차하는 무대를 완성한다. 홍콩발레단의 내한 공연은 이번이 처음이다.
음악 프로그램은 한국 아티스트와의 협연으로 펼쳐진다. 10월 11일 롯데콘서트홀에서는 지휘자 옌후이창이 이끄는 홍콩 차이니즈 오케스트라가 소리꾼 김수인, 오르간 연주자 박준호, 생황 연주자 천이웨이, 어린이합창단 위자드콰이어와 협연한다. 10월 19일 예술의전당 콘서트홀에서는 홍콩필하모닉오케스트라가 피아니스트 선우예권과 함께 진은숙의 현대 작품과 차이콥스키의 명곡을 선보인다.
영화 프로그램도 풍성하다. 10월 11일 난지한강공원에서는 한국·홍콩 아티스트가 함께하는 ‘꿈의 정원: 콘서트와 영화’가 무료로 진행된다. 또 한국영상자료원 시네마테크 KOFA에서는 특별전 ‘감성 여정 국경을 넘나드는 홍콩 영화’(10월 15~25일), 씨네큐브 광화문에서는 ‘메이킹 웨이브 홍콩 영화의 새로운 물결’(10월 17~20일)이 열린다. 특히 ‘영웅본색’(1967)은 4K 복원판으로 상영될 예정이다.
