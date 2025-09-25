‘BTS 동생’ 코르티스 일냈다, 데뷔앨범 빌보드200 15위

2021년 이후 데뷔 보이그룹 중 최고
방탄소년단(BTS)의 ‘동생 그룹’인 신인 보이그룹 ‘코르티스’(사진)가 데뷔 앨범으로 미국 빌보드 앨범 차트 15위에 올랐다.
24일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 코르티스의 데뷔 앨범 ‘컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)’로 이번 주 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 15위에 올랐다. 지난달 18일 공식 데뷔한 코르티스는 하이브의 레이블 빅히트뮤직이 투모로우바이투게더(TXT) 이후 6년 만에 선보인 남성 아이돌 그룹이다.
코르티스의 이번 빌보드 성적은 2021년 이후 데뷔한 K팝 보이그룹 가운데 가장 순위가 높은 기록이기도 하다. 기존에는 프로젝트 그룹 ‘제로베이스원’의 정규 1집 ‘네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)’가 기록한 23위가 가장 높았다.
한편 코르티스 데뷔 앨범의 인트로 곡인 ‘고!(GO!)’는 빌보드 음원 차트 ‘글로벌 200’에 180위로 진입했다.
사지원 기자 4g1@donga.com
