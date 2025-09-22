엑소 수호, 밖에서 안으로 향한 질문에 답하다 ‘후 아 유’

“벌써 네 번째 미니앨범임에도 긴장도 되고 설레기도 합니다. 항상 그래왔던 것처럼 앨범을 준비하면서 힘들었던 순간도 많았지만, 지금 시점에서는 제 앨범에 대해 만족하고 자부심을 갖고 있습니다. 1년4개월 동안 많은 경험을 했고 새롭게 느끼고 배운 게 많습니다. 그래서 이번 앨범의 디테일에 더 신경쓰면서 준비하게 된 것 같습니다. 듣는 분들께도 앨범에 담긴 저의 노력이 잘 와닿았으면 좋겠습니다.”
한류그룹 ‘엑소’ 멤버 겸 솔로가수 수호가 1년4개월 만에 새 앨범을 낸다.
22일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 수호는 이날 오후 6시 네 번째 미니앨범 ‘후 아 유(Who Are You)’를 공개한다. 그의 앨범은 지난해 5월 발매한 미니 3집 ‘점선면’ 이후 처음이다.
타이틀 곡 ‘후 아 유(Who Are You)’를 포함한 총 일곱 곡이 실린다. ‘후 아 유’는 거친 톤의 일렉 기타와 베이스에 캐치한 멜로디가 더해진 얼터너티브 록 장르다. 뚜렷한 말 없이도 느껴지는 이별의 기류 속 담담히 마주한 헤어짐의 순간을 노래했다.
수호는 ‘후 아 유’에 대해 “처음 멜로디를 들었을 때 드라이브하면서 신나게 틀어놓으면 좋겠다고만 생각될 수 있는데, 계속 듣다 보니 이별 상황 안에 있는 슬픔이나 복합적인 감정이 느껴져서 더 매력적으로 다가왔다”고 전했다.
이번 앨범엔 ‘후 아 유’ 영어 버전도 실린다. 이건 그의 다짐 중 하나였다. 올해 초 미국에서 잠시 지내면서 많은 영감을 받았고 그때 새로운 앨범을 낼 때는 타이틀 곡의 영어 버전을 같이 넣고 싶다는 생각을 했기 때문이다. 수호는 “많은 분들이 공감할 수 있는 가사와 쉽게 익힐 수 있는 멜로디라고 생각해 타이틀 곡으로 선정했으니 잘 들어주시면 좋겠다”고 청했다.
수호가 또한 작사에 참여한 ‘골든 아워(Golden Hour)’는 물론 ‘라이트 더 파이어(Light The Fire)’, ‘메디신(Medicine)’, ‘버스데이(Birthday)’, ‘페이드아웃(Fadeout)’ 등 다양한 록 음악이 담겼다.
‘러닝 마니아’인 수호는 해질녘 노을을 보며 뛰는 걸 좋아하는데, 그 시간이 너무 아름답게 느껴져 ‘골든 아워’ 노랫말에 옮겼다. “사랑하는 사람과 함께하는 시간이 어쩌면 인생의 골든 아워가 아닐까라는 생각에서 출발해 가사를 쓰게 되었습니다. ‘유어 마이 골든 아워(You’re my golden hour)‘라는 파트를 가장 좋아합니다. 노래 속 감정이 확실하게 느껴지는 것 같다”고 흐믓해했다.
수호는 솔로 앨범에서 계속 록 장르에 도전 중이다. 다만 이전 앨범들이 ’나라는 사람은 어떤 사람일까?‘ 스스로에게 자문하며 자신에게 초점을 맞췄다면, 이번엔 그 질문을 외부에서 내부로 향하게 했다.
“이번에는 리스너들, 엑소엘(팬덤명)들이 생각하는 수호는 어떤 사람이고 어떤 아티스트일까, 그리고 그들이 나에게서 듣고 싶은 음악은 무엇일까를 생각하며 초점을 외부로 돌려보았습니다. 그게 가장 큰 차이점인 것 같습니다.” 수호는 특히 스스로 ’수호 장르‘를 “’반전 매력‘이 있는 밴드 사운드”라고 정의했다. “우선 저는 제가 좋아하는 음악이 확실한 사람이라 ’수호 장르‘에 밴드 사운드를 빼놓을 수는 없을 것 같습니다. 그리고 음악의 분위기는 주로 어둡고 마이너한 듯해도 메시지는 희망적으로 전달하려고 하는 편이기 때문에 반전 매력을 느끼실 수 있다고 생각합니다.”
엑소 다른 멤버들도 이번 앨범을 마음에 들어했다. “찬열이는 ’메디션‘을 정말 좋아했고, 안무 구성도 신기하고 재밌게 봤다고 했습니다. 카이는 타이틀 곡 ’후 아 유‘를 좋아했는데, 너무 중독성이 있어서 한 번 듣고 바로 또 듣고 싶다고 하더라”고 즐거워했다.
엑소엘에게 감사한 마음뿐이라며 “저의 음악을 ’수호의 음악이라서‘ 사랑해 주시는 것도 있지만, 이번에는 그저 편하게 들어주시면서 여러분의 취향에 맞는 곡들 찾으실 수 있으면 좋겠다”고 청했다. “항상 새로운 모습을 보여드리면서, 더 좋은 음악과 퍼포먼스로 여러분의 사랑에 보답하겠습니다. 사랑합니다!”
수호는 이날 오늘 오후 5시부터 유튜브·틱톡 엑소 채널에서 카운트다운 라이브를 연다. 신곡 소개, 비하인드를 풀어낸다.
댓글 0