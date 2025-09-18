조선호텔앤리조트 外 [NOW HOTEL]

국내 호텔업계가 기존의 먹을거리 중심 선물세트를 넘어 올해 예술, 미식, 웰니스 등을 아우르는 다채로운 추석 선물을 선보였다. 실용성과 작품성을 겸비한 그릇, 아티스트 협업 디퓨저, 프리미엄 호텔 바우처, 셰프가 준비한 간편 명절 상차림 등 다양한 선택지를 제안한다. 올 추석에는 한층 다채롭고 감각적인 이색 선물 세트로 특별한 경험과 가치를 전해보자.
조선호텔앤리조트
조선백자의 아름다움을 세계에 알린 도예가 이기조 작가의 ‘백자 2인 반상기 세트’와 김정옥 도예가의 ‘청화 도자 도시락합’을 명절 선물로 처음 선보인다. 조선호텔앤리조트 공식 온라인몰에서 구입할 수 있다. 이 작가의 ‘백자 2인 반상기 세트’는 밥공기와 국그릇으로 구성돼 백자의 단아함을 담았으며, 전용 오동나무 상자에 담아 선물의 가치를 높였다.
워커힐 호텔앤리조트
한국 달항아리를 현대적으로 재해석한 디자인에 비주얼 아티스트 제이슨 아티엔자의 아트워크 패턴을 넣은 ‘워커힐 프래그런스 달항아리 디퓨저’를 내놓았다. 워커힐의 대표 향기인 ‘어반 포레스트’와 새롭게 선보인 ‘바질피그’, ‘토마토 리프’ 등 3가지 향이 공간에 안온한 휴식을 전한다.
서울드래곤시티
이 호텔의 아기 용 캐릭터 ‘드라코(DRAKO)’를 활용한 선물세트를 선보인다. 드라코 여행세트(2인)는 델시 프리스타일 그래파이트 캐리어, 드라코 트래블 파우치, 드라코 목베개&안대, 드라코 조리개 파우치, 서울드래곤시티 에코백 등으로 구성됐다.
반얀트리 클럽 앤 스파 서울
명절 준비와 이동으로 쌓인 피로를 풀고, 몸과 마음에 진정한 휴식을 선사하는 스파 선물 세트를 제안한다. 이 호텔 시그니처 향기로 공간을 채우는 미니 오일 버너 세트와 스파 바우처 추석 에디션 등이 있다.
안다즈 서울 강남
독창적인 보자기 디자인으로 완성된 ‘보자기 케이크’를 내놓았다. 이 호텔 수석 페이스트리 요리사가 촉촉한 레드벨벳 시트에 체리 퓨레로 만든 콩피와 크림치즈 프로스팅으로 감싼 케이크다. 16만원. 호텔 1층 아츠(A’+Z)에서 만날 수 있다.
JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울
‘구움과자 세트’와 ‘5대 샤또 그랑크뤼 셀렉션’을 준비했다. 구움과자 세트는 거문도 쑥 마들렌, 호지차 마들렌, 누룽지 피낭시에, 말차 르뱅 쿠키 등 독창적 재료가 돋보인다. 5대 샤또 그랑크뤼 셀렉션은 2008 샤또 라피트 로칠드, 2009 샤또 라투르, 2009 샤또 무통 로칠드, 1991 샤또 마고, 2015 샤또 오 브리옹이 포함돼 와인 애호가들의 관심을 끌 것으로 기대된다.
페어몬트 앰배서더 서울 호텔
‘프레스티지 컬렉션’은 VIP 프리빌리지 블랙 멤버십 1인권과 프랑스산 샤또 페트뤼스 5종 와인으로 구성됐다. 2007년부터 2011년까지의 빈티지 와인 5종을 만나볼 수 있다. VIP 프리빌리지 멤버십에는 펜트하우스 또는 스위트 숙박권, 매그넘 샴페인, 최대 10인까지 적용 가능한 식사 할인, 조식 및 주중 뷔페 50% 할인권 등의 혜택이 제공된다.
김선미 기자 kimsunmi@donga.com
