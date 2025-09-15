본문으로 바로가기
제21회 경암상, 김유수·허준렬·김호영·김상배 교수 선정
동아일보
업데이트
2025-09-15 18:01
2025년 9월 15일 18시 01분
입력
2025-09-15 18:00
2025년 9월 15일 18시 00분
유원모 기자
제21회 경암상 수상자. 왼쪽부터 김유수·허준렬·김호영·김상배 교수. 경암교육문화재단 제공
경암교육문화재단은 제21회 경암상 수상자로 김유수 광주과학기술원 화학과 교수(자연과학), 허준렬 미국 하버드대 의과대학 교수(생명과학), 김호영 서울대 기계공학부 교수(공학), 김상배 미국 매사추세츠공대(MIT) 기계공학부 교수(특별상)를 선정했다고 15일 밝혔다. 시상식은 11월 7일 부산 부산진구 경암홀에서 열리며 부문별로 3억 원의 상금과 상패가 수여된다.
유원모 기자 onemore@donga.com
