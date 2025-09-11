‘우리 소리’ 종자 키우기 60년… 싹은 틔우지 않았나 싶어요

박범훈 불교음악원장 인터뷰… 서울올림픽-월드컵 등 작곡-총괄
서양악 접목 세계인 공감 얻었지만, 국내선 국악 제대로 대접 못 받아
국악과 친숙하게… 전문유치원 세워
K팝-드라마처럼 열매 맺는 날 기대
“열매까지는 아니더라도, 싹은 틔우지 않았나 싶습니다.”
8일 서울 중구 동국대에서 만난 박범훈 대한불교조계종 불교음악원장(77·동국대 한국음악과 석좌교수)은 “우리 소리 종자를 키우려고 정신없이 달리다 보니 어느덧 60년이 훌쩍 지났다”고 했다. 1986년 아시안게임 개막식 작곡·지휘, 1988년 서울올림픽 개막식 ‘해맞이’ 작곡, 2002년 한일 월드컵 개막식 음악 총감독 등을 지낸 그는 자타가 공인하는 국악계 대부. 중앙국악관현악단 창단, 국립국악관현악단 초대 단장 및 예술감독, 서울국악유치원 설립, 국악 예술중 신설, 국내 최초로 국악 단과대 설립(중앙대) 등 그가 우리 국악계에 뿌린 씨앗은 셀 수 없을 정도다.
―세월이 참 빠릅니다.
“중학교 밴드부에서 트럼펫을 불었어요. 어느 날 동네에 남사당패가 왔는데, 그 소리에 홀려 매일 어울렸지요. 그때 꼭두쇠가 후에 중요무형문화재가 된 남운용 선생님(1907∼1979)이었는데, 그분 손에 끌려 1965년 피리 전공으로 국악예술고(현 국립전통예술고)에 들어갔어요. 벌써 60년이 흘렀네요. 하하하.”
―아시안게임을 맡았을 때가 30대였더군요.
“아시안게임, 서울올림픽이 한국을 본격적으로 세계에 알리는 무대였잖아요. 그래서 개막식에서 연주하는 곡은 우리 것을 바탕으로 해야 한다는 목소리가 있었습니다. 그렇다고 너무 국악 위주로 하면 외국인들이 공감하기 쉽지 않아 국악과 서양음악을 접목할 필요가 있었어요. 근데 당시 두 분야를 모두 공부한 사람이 거의 없었거든요. 저는 대학은 국악과가 아니라 중앙대 예술대 음악과(서양음악 작곡 전공)에 들어갔거든요. 일본 유학 중에는 아시아·서양음악의 접목을 연구했고요. 운이 좋았던 것 같습니다.”
―한일 월드컵 개막식의 문을 연 ‘수제천(壽齊天)’을 국악과 서양 오케스트라, 합창단으로 연주한 것이 그런 까닭입니까.
“수제천은 우리의 훌륭한 궁중음악이지만, 그대로만 연주하면 세계인의 공감을 끌어내기 힘들어요. 세계 모든 사람이 국악을 들으며 감동하게 만드는 게 진짜 국악의 세계화지요. 그래서 국악관현악단과 서양 오케스트라, 대규모 합창단이 어우러진 수제천으로 만들었습니다. 대금과 판소리가 바이올린, 첼로, 합창단과 어우러진, 외국인도 이해할 수 있는 한국의 소리가 된 거죠.”
―많이 나아졌다지만 여전히 국악이 제대로 대접받고 있지 않단 의견이 있습니다.
“국악 전문가 양성이나 국악과 서양음악의 접목도 중요합니다만, 그전에 먼저 우리 안에서 국악이 대접받고 생활의 일부가 되는 게 더 중요하다고 생각해요. 지금은 흐지부지됐지만, 한때 정부가 국악을 음악 교육과정에서 빼려고 한 적도 있습니다. 이러면서 세계화를 말하는 건 자가당착이지요. 우리가 우리 것을 소중히 여기지 않는데, 남이 왜 하겠습니까.”
―국악유치원을 만든 것도 그런 이유에서인지요.
“1999년 국악예술고 이사장 때 만들었는데…, 국악 중고교와 달리 유치원은 국악인 양성이 목표가 아니에요. 어릴 때 피아노를 가르치는 게 꼭 피아니스트를 만들기 위한 건 아니지 않습니까. 우리 소리, 우리 몸짓 등 예술을 통해 인성교육을 시키기 위해서지요. 그러다 보면 자연스레 국악을 친숙하게 여길 테고요. 공감하는 부모님들이 많은지, 지금도 굉장히 인기가 높아요. 이런 씨앗들이 싹을 틔우고, 더 자라 열매를 맺으면 언젠가 K드라마나 K팝처럼 K국악도 어깨를 나란히 하는 날이 오겠지요.”
