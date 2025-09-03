넷플릭스 최강자 등극…‘케데헌’, 오징어 게임 제쳐 역대 1위

넷플릭스 오리지널 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 ‘오징어게임’의 기록까지 넘겼다.
이로써 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 넷플릭스 전체 콘텐츠를 통틀어 가장 많이 시청한 작품이 됐다.
■ 2억6600만 회 돌파…‘케데헌’, 넷플릭스 최고 기록 경신
3일 넷플릭스가 발표한 집계에 따르면, ‘케이팝 데몬 헌터스’는 8월 25일~31일 조회수 3010만회(시청 시간 5020만 시간)를 추가해 누적 조회수 2억6600만회를 기록했다.
이는 기존 역대 1위였던 ‘오징어 게임’ 시즌1의 누적 조회수 2억6520만 시간을 넘어선 것으로, 넷플릭스에서 나온 모든 콘텐츠를 통틀어 최고 기록이다.
넷플릭스는 공개 후 91일간의 누적 시청 수를 비교해 순위를 매긴다. 지난 6월 20일 공개된 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 아직 2주간 집계 기간이 남아 있어, 이변이 없는 한 역대 역대 최고 흥행작으로 이름을 올릴 전망이다.
■ ‘케데헌’은 어떤 작품?
‘케이팝 데몬 헌터스’는 케이팝 슈퍼스타 헌트릭스 멤버 루미, 미라, 조이가 화려한 무대 뒤 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 담은 액션 판타지 애니메이션이다. K팝과 한국적 요소를 결합해 전 세계에서 호평을 얻고 있다.
작품의 메인 OST인 ‘골든’(Golden)역시 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 3주 연속 1위를 차지하며 인기를 더하고 있다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
