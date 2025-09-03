[오늘의 운세/9월 3일]

● 쥐
36년 거래 될듯하면서 힘드니 기다려야.
48년 무리한 추진 자제하고 확실한 계획을.
60년 기회 엿보다 놓칠 수 있으니 서둘러라.
72년 장점 살려 강하게 추진하면 목표 달성.
84년 어려워도 현인 지혜 얻어 해결 될 수.
96년 학문 창작은 노력하면 목적 달성.
● 소
37년 정당하다고 무리 말고 민감히 대처해야.
49년 기회 잡아야 할 때니 정신 차려야 성사.
61년 서두루지 말고 판단해 고비 넘겨라.
73년 상황변화로 약속이 변동되도 원망마라.
85년 도와주고 받으면 조화 되어 만사형통.
97년 반발하여 다투지 말고 자중해야 성사.
● 범
38년 가족이 화합 단합해 추진하면 성취.
50년 무모하면 실수하니 도리 지켜야.
62년 사업 장사는 운 트이며 발복 할수.
74년 외출 때 계획 확인해야 고생 면할 수.
86년 힘든 계획은 차질 나니 능력 맞게 .
98년 너무 재다가 기회 잃을 수니 용기를.
● 토끼
39년 잘되든 일도 꼬여가니 깊이 연구를.
51년 말 많고 성사 안 되니 자중 할 때.
63년 불길하니 계획은 보류하고 숙고를.
75년 일이 엉뚱하게 되어 힘드니 신중히.
87년 노력이 엉뚱하게 되어 힘드니 신중히.
99년 이성 친구 나타날 수니 품격유지를.
● 용
40년 욕심으로 망동하면 공든 탑 무너진다.
52년 낭비 수니 근검절약에 힘써야 편안.
64년 안전한 자금관리 하고 투자는 차기로.
76년 유리한 시기니 노력하면 결실 있다.
88년 이익 적어도 신중히 대처해 추진해야.
00년 이성 친구 관계는 불화 있으니 화합을.
● 뱀
41년 실력으로 기반 튼튼히 해 추진해야 길.
53년 투기 도박 등 요행은 절대금하면 성사.
65년 인기 있다고 망동 말고 차분하면 기쁨이.
77년 새로 시작은 길운이 오니 만사형통.
89년 여행 출행은 즐겁고 출장 즐거운 일이.
01년 바르게 노력하면 막힘없이 이룰 수.
● 말
42년 공정하게 행하면 인정받아 성공.
54년 허욕 버리고 노력하면 소망 달성.
66년 적게 먹어도 분수 맞게 처신을 .
78년 어려움 극복하며 추진하면 목표 달성.
90년 부지런히 준비하고 노력하면 성사.
02년 마찰 생겨도 정상되니 분수 지켜야.
● 양
31년 변화 주시하며 대처하면 풀릴 수.
43년 재물 욕심내지 말고 분수 맞게 행동을.
55년 급하면 실패 비난받을 운 서서히 해야.
67년 남 말 무조건 믿으면 득보다 실이 크다.
79년 뜻밖에 좋은 일 생겨 기쁨을 누릴 수.
91년 갈등 생기니 교제 시도 마음 주지 말라
● 원숭이
32년 돕고 도와주는 관계 유지해야 유익.
44년 여행 외출은 고행이 될 수니 자제를.
56년 가능하다고 믿고 노력하면 목적 성사.
68년 도난 주의 주위사람에 의한 사기 조심.
80년 여성은 좋은 기회 노치기 쉬우니 주의요.
92년 위험 따를 수 운전 위험지역 출행 삼가.
● 닭
33년 충격이 있어도 강한 처신으로 밀어야 길.
45년 계획은 공들인 만큼 성과는 이룬다.
57년 급히 설득하려 하지 말라 여인 상대 길.
69년 협조하며 추진하면 순조롭게 달성.
81년 함부로 처신 말고 윗사람 도움 받아라.
93년 이성 조심 유혹에 넘어가면 실수할 수.
● 개
34년 옮지 안다고 생각되면 즉시 정리해야.
46년 계획 잘 세워 강하게 추진하면 성사.
58년 급한 승부는 실수 차기를 노려라.
70년 사업 도움 받고 윗사람 협조로 성사.
82년 주위사람 의견 참고해 시행하면 성사.
94년 배신당할 수 있는 운세니 정신 차려라.
● 돼지
35년 기량이 충분하니 어려운 일 풀어진다.
47년 친지 가족과 다툴 수니 사랑으로 화합을.
59년 더욱 노력하야 나중에 목표 달성할 운.
71년 대인관계 잘하고 신의를 돈독히 해야 성취.
83년 주위의견 수렴해 실속 있게 처신해야.
95년 방심마라 믿는 이 배신 수 경계를.
일월철학원장 일월선사
