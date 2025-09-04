[오늘의 운세/9월 4일]

● 쥐 36년 소인 멀리하고 대인 말을 참고 해야. 48년 기쁜 일 생기며 사업번창 소원 성사 운. 60년 업종 변화는 불리하니 급하지 말고 침착히. 72년 투기는 금하고 실익에 최선을 다해야. 84년 출행은 이익 있고 막혔든 일은 성사. 96년 시작할 때 자세를 유지하면서 추진하라.
● 소 37년 현실파악하고 주변인물과 협조해야 길. 49년 치밀한 분석 후 추진하면 잘될 수. 61년 무리한 처신은 실패니 욕심 버리라. 73년 풀리지 않고 거래는 별로니 자중하라 85년 노력해도 잘 안 풀리니 편하게 추진을. 97년 활용할 수 있는 사람 찾아 교제하면 길.
● 범 38년 외부 일에 신경 쓰면 가족문제 발생. 50년 시비 과음 조심 잘못되면 난처해질 수. 62년 덕으로 처신해야 나쁜 일도 해결. 74년 귀인 도움 얻어 성사될 수니 성실해야. 86년 여인 유혹에 빠지면 재해 당하기 쉽다. 98년 철저히 처리하면 서서히 난제 풀려간다.
● 토끼 39년 고집 버리고 성실하게 교섭하면 성사. 51년 말로 불화 발생되니 겸손 하라. 63년 평지풍파 운이니 매사 조심이 길. 75년 서서히 추진해야 점차로 성취하는 운 87년 공공기관 상대가 이익 있으니 공정하게. 99년 혼담 계약은 잘 판단하면 성사가능.
● 용 40년 덕 베풀며 행하면 필히 소망 성사. 52년 장애 많아 성사 힘드니 노력해야. 64년 경사 있고 소원 성취하는 순조로운 운. 76년 계약 매매는 어려우니 차기로 미루어라. 88년 욕심내 적은 재물 소홀하면 손재가. 00년 예상외로 급진전되니 대비에 만전을.
● 뱀 41년 화도 피하니 재물 원하면 노력하라. 53년 속전속결로 신속히 진행해야 막힘없다. 65년 계약 시는 시비 수가 발생할 수니 조심. 77년 계약 성사될 수 있으니 세심히 실행을. 89년 현실의 변화에 유리하게 적응해야. 01년 내주장 고집하면 차질오니 양보를. ● 말 42년 상대 감싸주는 의리 베풀어야 길. 54년 어려움 극복하면 귀인 도움으로 성취. 66년 현실에 순응해 구설수 사기 방지하라. 78년 사업 위한 출행은 운의 전환점이 될 수. 90년 윗사람과 상의하며 풀어 가면 성사. 02년 고자세로 처신 말고 덕으로 행해야 길.
● 양 31년 어려워도 협조하며 밀고 가면 성사. 43년 막힘이 있어 힘드니 내일을 기약하라. 55년 풀리니 기회 잃지 말고 행운 잡아야. 67년 큰 문제도 때를 잘 이용하면 해결될 운. 79년 직장인은 영전 승진 운이고 사업가도 길운. 91년 재물이 들어오니 침착하게 처신을.
● 원숭이 32년 순조롭지 못하고 성사되기 어려운 때. 44년 권위적 행동 말고 포용해 협조하면 태평. 56년 최선 다해 노력하면 소망은 성취. 68년 준비한 노력 대가가 성사되니 성과 크다. 80년 급하게 하지 말고 때가 오기 기다려야. 92년 믿을 사람 없으니 내심 털어놓지 말라.
● 닭 33년 준비 잘하고 시작하면 좋은 기회 있다. 45년 돈 쓸 일이 생기니 미리 대비하라. 57년 희생적인 처신은 도움을 받는다. 69년 난제 피하려고 무리수 쓰면 피해가. 81년 가능하다는 예감이면 시작하면 성공. 93년 환경에 따른 계획을 실행하면 성취.
● 개 34년 순리에 어긋나지 않게 처리해야 길. 46년 나를 나추고 언쟁 피하면 길한 운. 58년 계획은 순조롭게 진행하면 성취 수. 70년 기도하는 심정으로 성실해야 성사된다. 82년 정확히 처신해야 손해 면할 수 있다. 94년 운이 불길해 목표 성사 어렵다.
● 돼지 35년 인내와 끈기로 난제 해결 묘책 찾아라. 47년 시비 있을 운 다투지 말고 화해로. 59년 고생이 낙으로 변하니 노력하며 기다려야. 71년 불만 해소하고 화합 하면 소원 성사. 83년 노력하면 귀인도 도와 성취된다. 95년 앞을 보고 미래를 설계 노력해야
