[오늘의 운세/9월 2일]

● 쥐 36년 무리하지 말고 수양에 힘써 위기 피하라. 48년 피로해도 참고 인내하면 계획은 성취될 수, 60년 소홀히 한 일이 어렵게 되니 정확히 해야. 72년 미팅 상거래는 사소한 의견차로 실패 수. 84년 아랫사람 포용해야 난제 해결. 96년 기분 안정하고 강인하게 밀어야 성취.
● 소 37년 서두르면 애만 쓰니 인내하며 참아라. 49년 상대 속셈이 다르니 성급히 결정 말라. 61년 어려운 상대도 최선 다해 설득하면 성사. 73년 명성 재물 들어오니 일거양득으로 기쁠 운. 85년 믿고 긴밀히 협조 하에 처리해야 성사. 97년 협력자 나타나 사업은 안정되고 발전.
● 범 38년 현인 협조 받고 추진하면 성공 수. 50년 운전사고 등 주의하고 계획 수정하라. 62년 협조하는 이 많아 성사되나 이성은 조심. 74년 말조심하라 급하면 명예 손상 될 수도. 86년 풀리지 않아도 급하지 말고 시행을. 98년 서비스 요식업 영업은 봉사정신으로 처신. ● 토끼 39년 주변이 어지러우니 화합에 우선해야. 51년 운세 피어나니 순리로 하면 재물도 길. 63년 급하면 실패 서서히 추진해야 결과 좋다. 75년 현인이 도와주니 기회 잡아 소망 성취를. 87년 큰 욕심은 적은 것도 잃으니 차기를. 99년 난처하면 애쓰지 말고 잠시 피해 숙고를.
● 용 40년 노력하면 난제 풀어지니 강한 처신을. 52년 정성이 지극하면 신도 감응해 도울 수. 64년 재치 있게 처신해 인정받아야 길이 열린다. 76년 덕을 베풀며 화합하고 추진하면 성사. 88년 급하지 말고 노력하면 고생 끝에 성사. 00년 운이 호전되니 서두르지 말고 서서히.
● 뱀 41년 남의 말 믿지 마라 잘못되면 손해 수. 53년 불리하고 실수하니 인내로 기다려라. 65년 심신 안정이 안 되니 침착히 처신하라. 77년 협조자 친지 힘을 받으면 사업 성공. 89년 반복해 노력하면 좋은 결과가. 01년 거래는 될듯하며 힘만 드니 기다려야.
● 말 42년 욕심내 무리 말고 새 방향으로 해결을. 54년 외부 일 신경 쓰면 가족문제 발생할 수. 66년 오해 풀고 결합하는 때니 주위 화합해야. 78년 변동을 민감히 관찰해 필요하면 따라야. 90년 동업은 이득 있으니 협조하며 추진을. 02년 상황 판단하고 성실하면 성사 수.
● 양 31년 믿는 이를 조심 비밀 지조를 지켜야. 43년 덕 베풀데 경솔히 말고 깊이 생각을. 55년 주변이 복잡하니 화합에 우선해야 길. 67년 시비 송사로 손해 볼수니 침착해야. 79년 결심한 일은 신속히 추진하면 성취 수. 91년 여성과 관계되는 일은 잘 안 풀이는 운.
● 원숭이 32년 유혹에 속으면 손해 보니 잘 판단을. 44년 고통 소멸되고 길운 되니 성실하라. 56년 차근차근 노력하면 큰 성과 나타남. 68년 힘든 계획에 낭비 말고 가능한 계획에. 80년 속을 위험 느끼면 거절하고 깊은 판단을. 92년 안전하게 행동해 건강관리에 신경 써야.
● 닭 33년 가능한 일 추진해야 계획 나쁘면 실패. 45년 뜻하지 않은 우환 대비하는 자세를. 57년 대인관계나 난제는 본인 해결이 길. 69년 뜻 이루고 재물 들어오니 즐거울 수. 81년 상호 존경하며 양보하고 충돌 피해야. 93년 이성 친구 충돌로 복잡해지니 신중히. ● 개 34년 수양하며 건강 챙기며 때 기다려야. 46년 소탐대실 적은것 탐내면 큰것 잃을 수 58년 예상 못한 손재 근심 생기니 조심. 70년 상호 믿음 유지하면서 활용하면 길. 82년 정확한 계획으로 시작해야 고난 피한다. 94년 작은 일도 즉시 해결해야 후에 길함.
● 돼지 35년 무리하게 벌리지 말고 신중히 내실을. 47년 남 무시하면 손해 볼 수니 조심하라. 59년 현재 혼란한 때니 뒤로 물러서 연구를. 71년 절약하고 분수 지켜야 손재 피한다. 83년 아래 사람 의견 수렴해 추진하면 길. 95년 말 행동이 화를 불러 파탄이 올 수.
댓글 0