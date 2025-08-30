[오늘의 운세/8월 30일]

● 쥐 36년 말조심 해 화를 피하라 말로 언쟁이 벌어질 수 있다. 48년 친분을 맺어야 좋다면 서둘러라 때를 놓치면 낭패다. 60년 성급하게 처리하면 엉뚱한 방향으로 가니 조금 침착히. 72년 수심 고민도 사라지고 모든 일이 성사되는 길한 운. 84년 약속은 문서로 남겨야 이득이 되고 문서관리는 철저히. 96년 과음과 향락에 빠지면 실패하니 이점은 매우 주위요.
● 소 37년 남의 말을 무조건 믿으면 득보다 실이 크니 판단을. 49년 가정에 충실해야 집안은 평안하고 우환은 사라진다. 61년 잘못이라고 판단되면 즉시 시정해야 손해 없다. 73년 기대한 소득이 적으니 신중을 기하여 처신하라. 85년 겸손하게 좋게 해결한다는 마음가짐이 필요한 때. 97년 급히 상대를 설득하려 하지 말라 여인 상대는 길함.
● 범 38년 흑백을 정확히 해야 말썽 없이 순조롭게 성사될 운세. 50년 자신 있다고 무모한 행동 하다간 오히려 뜻밖의 재난이. 62년 이성 관계나 거래는 상대의 말에 냉철히 파악하여 처신하라. 74년 마음같이 이루어지지 않으니 현실을 직시해 처신 요망. 86년 불평은 오히려 오해를 부르니 고충을 말해 풀어야. 98년 이성문제 동업자간 상하관계가 불편해질 수니 조심.
● 토끼 39년 무리 말고 쉬지 않고 성실히 추진하면 성사되리라. 51년 근심걱정 사라지고 소원은 뜻대로 이루어져 즐거움이. 63년 문서 명예 재물 운은 길한 때니 품위 있게 처신하면 성취. 75년 내 멋대로 행동 말고 자제와 이해로 해야 길하다. 87년 어려운 때는 가고 호운이 오니 착수하면 성취된다. 99년 정확한 판단과 계획으로 시작해야 착오와 고난 피한다.
● 용 40년 장애물이 막아도 끈기로 추진하면 끝내 성취된다. 52년 불만족한 일도 만족하게 즐겁게 처리해야 길하다. 64년 달콤한 말에 속으면 송사 관재구설 수니 조심. 76년 구설수 조심하고 모략 피하면 길한 운세로 전환. 88년 처음은 손해나나 노력하면 차차 회복 된다. 00년 당장 어려워도 참고 안내하며 노력하면 가능성 있다.
● 뱀 41년 앞뒤가 명확해야 후에 오는 난처한 처지를 피한다. 53년 힘든 때지만 밝은 내일 준비하는 때로 활용하는 기지를. 65년 확실한 계획과 판단으로 밀고 나가면 서서히 풀일 운. 77년 막힘이 있어 애먹을 수니 기다리면 행운이 올 수. 89년 성공 실패가 반복되니 급하지 말고 차분히 행동하라. 01년 과감히 용단 내려 공명정대하게 처리해야 성사 수.
● 말 42년 여성은 가족 걱정이 있으니 너무 탓하지 말고 사랑으로. 54년 현실을 직시하고 신의를 지키면 주위사람도 도와준다. 66년 손해 본다고 망설이지 말고 과감히 투자하면 이익이. 78년 여성은 사교성을 충분히 발휘하면 소원 성취할 수. 90년 신규 사업 확장은 길하니 치밀한 계획 하에 추진요. 02년 힘들어도 참고 임무완수하고 기다리면 난제는 해결.
● 양 31년 여성은 예의로 인내하며 노력하면 소망은 성사. 43년 상부상조하면 어려움 해결되며 소망 성취되리라. 55년 매매나 재물은 얻을 수 있으니 서두르지 말고 자중해야. 67년 우환 대비해 뜻밖의 손실 막고 성실해야 발전하는 운. 79년 고집부리면 낭패 실속 차리며 내실에 충실해야 성사 수. 91년 분수에 부족 되거나 넘치는 일을 삼가야 하여야 한다.
● 원숭이 32년 마음먹은 대로 추진이 어려우며 구설수 조심하라. 44년 고생스러워도 인내하며 난관 돌파하면 기회 온다. 56년 어려워도 노력하면 협조자 나타나 목적 이루어 질 수. 68년 가능하다고 믿고 최선을 다하면 의도한 바는 성사. 80년 여성은 감언이설에 속으면 사기 이별 실패수가 있다. 92년 겸허히 봉사하는 마음으로 처신해야 자신은 더욱 빛난다.
● 닭 33년 문서나 거래 서류에 하자여부를 철저한 검토가 길함. 45년 다투지 말고 화합하여 즐거운 분위기를 만들어야 기쁨이. 57년 해결 힘들고 막히니 침착하게 개척해 나가야 유리. 69년 성급히 움직이면 실물수 오며 천천히 처리해야 길. 81년 상사는 직원 의견 경청하여 믿음으로 지도해야 성사. 93년 주관을 가지고 한길로 꾸준히 밀면 끝내 복이 온다.
● 개 34년 여성은 주장이 너무 강해서 손해 볼 수니 조심 요. 46년 건강 조심하고 구설수도 있으니 매사 신중함이 최선. 58년 여행 운전 때는 사고 조심하고 이별 재난에 유의해야. 70년 비방하며 방해하는 자가 나타나니 신중히 처신요망. 82년 힘들어도 끈임 없이 노력하면 결국 기쁨을 누린다. 94년 답답해도 편안히 더 기다리면 난제도 해결될 운세.
● 돼지 35년 주위에 선심 쓰며 정성스럽게 추진하면 만사형통. 47년 공연히 흥분 말고 차분한 기분으로 기회 오면 용기 내라. 59년 새 계기가 왔다고 흥분 말고 변화에 대응하는 지혜를. 71년 거래는 성사되고 재물도 얻으며 원하는 일은 해결된다. 83년 정확한 계획과 강한 결단으로 밀면 소망은 성취. 95년 소망은 실현되고 귀인의 도움도 받으니 만사형통.
