김범룡-정수라 “‘네가 있음에’ 저속노화, 우정은 고속재생”[유재영의 전국깐부자랑]

[28] 유일무이 ‘덕분에’ 친구 김범룡과 정수라

깐부. ‘같은 편’, 나아가 ‘어떤 경우라도 모든 것을 함께 나눌 수 있는 사이’라는 의미의 은어(속어)죠. 제아무리 모두 갖춘 인생이라도 건전하게 교감하는 평생의 벗이 없다면 잘 살았다고 말할 수 있을까요. 좋은 인간관계는 건강에도 긍정적인 영향을 준다고 합니다. 깐부들 사이에 피어나는 ‘같이의 가치’를 소개합니다.

매일 보고 또 보는, 둘도 없는 친구 가수 김범룡(왼쪽 사진)과 정수라의 전성기.



크게보기 매일 보고 또 보는, 둘도 없는 친구 가수 김범룡(왼쪽 사진)과 정수라의 전성기. KBS 가요톱10 유튜브 캡처

두 가수는 최정상 인기를 누리며 한국 가요계를 움직인 스타다. 그러나 실패와 아픔의 시간도 길었다. 파란만장, 우여곡절은 이들 인생을 표현하는 수식어다. 유명세 때문에 일반인이 겪지 않아도 될 일을 수없이 겪었다. 악성 루머로 안 좋은 이미지가 덧씌워지기까지. 이상한 사람들도 무척 꼬였다. 둘 다 삶의 그로기 상태까지 가 봤다.그 같은 일들을 겪고도 한강 다리에서 안 뛰어 내린 게 신기하다. 가까스로 멘탈을 부여잡고 살았다. 노래와 가족의 힘으로 겨우 버티고 있을 때 운 좋게 둘이 만났다. 대단한 것을 주고받지는 않았다. 서로 힘든 사정 알아주고, ‘나를 보는 것 같다’며 이해해 준 게 전부다.

● 서로의 상처에 ‘연고’ 발라 준 우리

크게보기 1983년 방송사 여자신인가수상을 휩쓴 정수라. 노래 ‘아 대한민국’으로 나라를 뒤흔들었다. KBS 유튜브 캡처

1983년이다. 역대급 국민 가요 ‘아! 대한민국’을 불렀다. 정수라. 이 노래로 KBS 가요대상, MBC 10대 가수 가요제 여자 신인가수상을 받았다. 20세에 스타덤에 가볍게 올랐다.1985년이다. 가요계에 태풍이 몰아쳤다. 김범룡의 데뷔곡이 ‘바람 바람 바람’이었다. ‘그대’는 ‘왔다가 사라지는 바람’이라며 울부짖다 ‘날 울려 놓고 가는 바람’이라며 체념한 듯 읊조렸는데 통했다. 듣는 사람들 귀에 꽂혔다. 그해 KBS 가요대상 남자 신인 가수상을 거머쥐었다. 이 때 여자 가수상 수상자가 정수라다.

크게보기 김범룡의 ‘바람바람바람’은 스쳐간 바람이 아니었다. 데뷔한 1995년 가요계를 접수한다. KBS·MBC 유튜브 캡처

크게보기 김범룡의 가수 2년 선배 정수라는 강했다. 김범룡이 데뷔한 해에 이어 이듬해까지 KBS 가요대상 여자가수상을 받아 버린다. KBS 유튜브 캡처

둘은 방송국에서 스타 가수로 묶여 다녔다. 당시는 매니저가 스케줄을 철저하게 관리했다. 게다가 남녀다. 행여 스캔들이라도 나면 끝장인 시대. 이성 가수끼리의 만남은 완전히 차단될 때다. 그래서 이렇게 친해질 줄 몰랐다.김범룡과 정수라는 4살 터울. 둘은 내는 신곡마다 사랑을 받았고, 연말 가요 시상식에 단골손님으로 초대됐다. 그렇게 1980년대가 흘러갔다.그러다 둘은 동병상련으로 급속도로 가까워졌다. 서로의 파란만장한 인생에 공감해 줄 수 있어서였다.작사, 작곡은 물론 프로듀싱에도 능했던 김범룡은 1990년대 초반 엔터테인먼트 사업에 뛰어들었다. 듀오 ‘녹색지대’와 진시몬을 발굴했다. 대박이 났다. 음반 투자를 계속 밀어붙였다. IMF 외환위기 사태가 왔다. 대기업도 망하던 시기다. 정신 차려 보니 빚더미에 앉았다. 자존심 버리고 불러만 주면 노래하고 다녔다. 잃은 걸 만회했다. 보증을 잘못 선 게 문제가 생겼고, 새로 벌인 사업도 어그러졌다. 집이나 계좌 압류 정도는 인생 기본 사양이었다.“아무한테도 모습을 보여 주고 싶지 않을 때였죠. 하나님이 ‘인생 제대로 살아 보라’면서 큰 고통을 주셨을 거라고 믿으며 겨우 넘길 때에요. 술이나 한잔하고 싶어서 오랜만에 만났는데, 수라를 보니 내 안에 감췄던 얘기가 술술 나오더라고요. 수라도 자기 처지를 속시원하게 털어놨죠. 마음을 열고 자주 만나다 보니 수라를 동료 가수가 아닌 인간 대 인간으로 대하기 시작했어요. 수라의 힘든 세월을 듣고 느낀 게 있어요. ‘지금 숨쉬고 있는 게 정말 감사한 일이구나’.”(김범룡)“김범룡 오빠는 오랫동안 저에게 ‘빽구두’ 멋지게 신고 다닌 귀여운 오빠였어요. 나중에 한참 어려울 때 만나 보니 몰랐던 오빠의 진솔한 면이 하나둘씩 보이는 거예요. 이렇게 소탈하고 털털할 줄 몰랐어요. 죽을 것처럼 힘든 상황에서도 웃더라고요. 말도 없을 줄 알았는데 완전 달변이었어요. 옳은 말만 해서 놀랐죠. 희망이 안 보이는데도 어떻게든 노래하고 살겠다며 일에 무섭게 열중하는 모습도 봤고요. ‘이 사람 참 대단하구나’하면서 가까워졌죠.”(정수라)힘든 나에게 산소호흡기가 돼 준다는 것. 쉽지 않다. 남 걱정할 때가 아니었을 텐데 말이다.“제 얼굴에 침 뱉는 것 같아 ‘어렵다’는 얘기를 주변에 전혀 하지 않았죠. 가족들도 몰라요. 참 외로워지고 어느 순간 트라우마가 생기더라고. 모두가 ‘김범룡은 이상한 사람이야’라며 손가락질할 것 같았어요. 엄청난 공황에 빠져 있을 때 유일하게 나를 이해해 준 사람이 수라였어요. 수라에게서 제 모습이 보였어요. 거울이에요. ‘나랑 참 비슷하게 생겼구나’ ‘나처럼 살았구나’ 했어요. ‘그럼 (나도) 외롭지 않네.’ 이러면서 제가 살아났어요.”(김범룡)

● ‘불행 끝! 행복 시작’ 함께 외친 우리

크게보기 ‘김범룡. 넌 원래부터 웃음과 여유가 있었어. 힘들어도 변하지 않을 나. 남을 여유롭게 해 줄 자신 있는 나.’ KBS 가요톱10 유튜브 캡처

가수로 살면서 이렇게 등 마주 대고 친남매처럼 지낼 줄 알았을까. 잘했다, 만나길. 우리 둘. 수라야! 범룡 오빠!.

꽤 오래 주거니 받거니 조건반사적으로 서로에게 힘이 됐던 둘은 동시에 한자리에서 ‘해방’을 외쳤다고 한다. ‘불행 끝, 행복 시작!’2018년이다. 정수라는 “범룡 오빠를 다시 보고 가까워져서 좋았지만 솔직히 그때까지는 마음의 여유가 없었다”고 했다. 그런데….“데뷔 35주년 되는 해였어요. 비즈니스도 하고 디너쇼도 할 때죠. 한번은 노래를 끝내고 무대에서 내려오는데 끈질기게 나를 힘들 게 하던 아픔들이 전부 해소되는 기분이 들더라고요. 그래서 오빠를 보자마자 ‘이제 끝났어’라고 소리쳤어요. 오빠도 ‘너도 그래? 나도 끝났어’라며 자기 일마냥 좋아해 줬던 기억이 나요.”(정수라)“수라 다음으로 노래를 부르고 나왔는데 네가 신났더라고.”(김범룡)“오빠도 뭔가 해결이 됐던 거였어요. 그때 오빠가 뭐라고 했는 줄 알아요? ‘우리 이제 (돈) 벌 일만 남았어’라고요. 하하.”(정수라)이듬해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 때문에 “제대로 벌자”는 ‘도원결의’는 무색해졌다. 그래도 쫓기는 마음은 안 들었다. 둘 인생의 변곡점이었다.살짝 사고가 있긴 했다. 김범룡의 이실직고.“내가 디저트 가게를 한다고 돈을 날린 적이….”“정말 웃겨 오빠. 이제 우리 벌어 보자고 했더니 코로나19가 왔고, 그래도 일 벌리지 말고 꿋꿋이 버텨 보자고 했는데 오빠가 집에 문제가 생겼다고 그랬잖아. 디저트 가게 때문이었구나. 으이구.”(정수라)산전수전 공중전까지 겪은 김범룡이라 그 정도는 대수롭지 않았다. 정수라에게는 절대 사고 치지 말라는 잔소리를 투하했다고. 정수라가 보면 볼수록 대단한 오빠다.“오빠 말을 주로 듣는 편인데, 힘든 일이 있어도 대수롭지 않게 대처하는 능력과 여유, 긍정적 마인드가 정말 대단해요. 이래서 관계가 이어지나 봐요. 만나면 만날수록 김범룡 본연의 모습이 계속 나와요. 보다 보면 편해져요. 저도 모르게 ‘오빠, 사랑합니다’라고도 하고, ‘오빠, 왜 이렇게 아저씨가 됐어’라고 핀잔줄 때도 있죠. 오빠 아하고도 친해졌고. 이제는 진짜 김범룡 친여동생이라 할 수 있죠.”(정수라)기분이 태도가 되지 않는 오빠가 마냥 좋다. 김범룡의 어른스러운 느슨함이 정수라 삶을 풍성함으로 채우는 느낌이다. ‘습관성 철듦’의 지혜가 정수라에게 안정감을 준다.

● 나이드는 것에 관해… 걱정 접으면 편안해질 우리





크게보기 옛날 생각하면, 이렇게 감정 잡고 밝은 표정 지으며 노래했던 것도 대단하다. 나만의 공간도 없이 버틴 그 세월을 기억하면서. KBS 유튜브 캡처

잘 살았으니 우리에게 보상 좀 합시다. 돈? 그런 거 말고, 그냥 여유를 주자. 어차피 우린 소년가장, 소녀가장 팔자이니까.

중년의 나이. 지나보니 고생할 만큼 했다. 둘이 서로를 붙들며 세상에 내동댕이 안 쳐지고 자신과 가족만큼은 지킬 수 있었다. 이겨 내니 여유가 생겼다. 쉼 없이 달려온 자신에게 잠시 쉬어도 괜찮냐고 묻어볼 때쯤 됐다고 본다.“이제 스스로를 위한 보상이 있어야 할 때 같아, 수라야. 사업에 크게 성공하고, 대궐 같은 집에 살고, 이런 건 의미 없잖니? 빚을 다 갚고 나니 주머니에 5만 원짜리 한 장만 있어도 천국에 사는 것 같더라. 그러니 세상이 감사해. 이런 나를 위해 쉬어도 보고, 건강도 돌아보고, 나에 대해 신뢰도 가져 보고, 이렇게 해 보자는 거야. 정말 나를 위한 보상인 듯 해. 수라 너도, 네 자신한테 보상을 좀 해 봐.”(김범룡)“오빠, 얼마 전까지는 초록색 1만 원짜리 1장도 기쁘다더니, 좀 올랐다. 하하.”정수라도 공감한다. 노래도 즐거워야, 건강해야 한다. 데뷔하고 20년 동안. 기억이 난다. 사람들은 인기 가수라고 치켜세워 주고, 나는 스타인데 불편했다. 마음이.“가수 생활 20년이 행복하지 않았어요. 내 어깨에 올려진 무게가 너무 컸어요. 어떤 생각까지 했나면…. 내가 쉬는 날이 죽는 날일 거라고요. 가족이 들으면 가슴 아프겠죠. 어릴 때는 형편이 어렵더라도 내가 벌어 가족끼리 맛있는 것 먹고, 좋은 곳도 가면 행복했어요. 그런데 시간이 지나면서 내 삶 속에 ‘내’가 없는 거예요. 좋아하는 노래였지만 나는 일만 하고, 벌어서 가족을 부양해야 했는데, 나 혼자만의 공간은 없고…. 엄마로선 딸이 남편 같았을 테니, 제가 불만을 얘기할 수도 없었고요.”(정수라)한참 인기 있을 때는 마음 놓고 여행을 간 기억도 없다.“오빠, 제가 제일 싫어하는 말이 ‘어디 간 김에 뭐라도 하고 놀자’에요. 놀 땐 놀기만 해야죠.”(정수라)“맞아. 나도 ‘간 김에 뭐합시다’라고 누가 말하면 싫어. 나도 여유를 나 스스로에게 돌려준 게 얼마 안 돼. 지금부터 20년이 더 지난다고 생각해 봐. 내 나이 86세다. 건강하게 너를 만나면서 나를 위해 살 수 있는 시간이 얼마 안 남았잖아. 앞으로 20년, 행복해야지. 그래서 ‘얼른 정수라에게 보상해 줘’라고 얘기하는 거야.”(김범룡)“오빠, 그래도 아직은 일을 하고 있으니 보상은 더 안정이 되면 해 봅시다. 오빠가 있어서 잠깐 힐링도 하고 재충전도 하잖아요. 이런 게 인생의 작은 보상이죠, 뭐.”(정수라)지금에 만족하고 온갖 걱정 덜어내고 열심한 산 나에게 보상도 해 주겠다 마음 먹으니, 가족도 새로 보이고 내가 불러야할 노래, 팬들이 보고 싶고 좋아할 내 모습이 다시 보인다. 김범룡 정수라 조합 아니면 이런 호사도 없다.“팬들에게 여유로워진 제 모습을 보여 드리는 것에 대한 기대가 커요. 예전에는 공연을 하면 ‘삑사리(음 이탈)’ 나는 거 어림도 없었죠. 그런데 지금은 김범룡도 실수할 수 있는 거죠. ‘음 이탈 안 나면 CD 튼 것하고 다를 바 없잖아요?’라고 팬들에게 어필할 수도 있는 거고요. 오래 전 제 노래를 좋아했던 분들은 이런 면을 김범룡의 또 다른 매력으로 봐 주실 것 같아요. ‘이 또한 즐기리’에요.”(김범수)그럼 정수라는? 가족에 대한 고마움과 애착이 더 커졌다.“혼자 괴로움을 삭이면서 엄마나 동생, 오빠에게 짐이 되지 않으려고 발버둥치던 내 모습을 보며 힘들어하고 미안해했을 가족들 마음을 알게 됐어요. 지금 생각하면 가족들이 있었기 때문에 ‘나는 혼자가 아냐’라고 믿었겠죠. 그래서 가수를 포기하지 않았겠죠.”

● 김범룡이 해 줄 정수라 인생 보상은?

크게보기 범룡 오빠. 내 인생곡 하나 만들어 주면 오빠한테 평생 잘할게. 오빠가 기뻐하는 일이라면 모두. KBS 유튜브 캡처

정수라는 김범룡이 자신에게 제대로 ‘정수라 인생 보상’을 해 줬으면 한다. ‘정수라 민생 회복 지원금’ 말고 노래를 원한다.“오빠, 나한테 곡 하나 써 줘서 보상해 줘. 몇 년째 소식이 없어요.”(정수라)이왕 보상해 준다면 ‘아! 대한민국’을 넘어서는 곡이었으면 한다.정수라는 “제발 부탁인데, 내 목소리도 좋고 에너지 넘친다고 하지만 말고, 내 인생 끝나기 전에 정수라 히트곡 하나 만들어 주면 안 될까. 김범룡 히트곡 리스트에 정수라 이름도 올라가고, 오래 사랑받는 정수라 노래 최정점에 김범룡이 만들어 준 노래도 올라갔으면 해”라며 강하게 전방 압박을 한다.곡을 줄 마음이 왜 없을까. 정수라는 김범룡이 ‘찐엄마’처럼 느껴질 때도 있다고 한다. 동생 잘 되라고 잔소리가 많다는데, 노래 하나 못 줄까. 구상은 하고 있다. 김범룡은 가수 스타일과 노래가 절묘하게 어울리도록 만드는 프로듀싱의 귀신 아닌가. 주고 싶은 노래 기준이 있다.“수라 노래 중에선 ‘난 너에게’가 가장 좋더라. 딱 정수라 스타일이지.”(김범룡)

〈난 너에게〉



난 네가 기뻐하는 일이라면 뭐든지 할 수 있어

난 네가 좋아하는 일이라면 뭐든지 할 수 있어



별보다 예쁘고 꽃보다 더 고운 나의 친구야

이 세상 다 주어도 바꿀 수 없는 나의 친구야



네 곁에 있으면 사랑은 내 것

네 곁에 있으면 세상도 내 것



난 네가 기뻐하는 일이라면 뭐든지 할 수 있어

난 네가 좋아하는 일이라면 뭐든지 할 수 있어

"지금 봐도 촌스럽지 않은 우리 첫 앨범이네. 우리, 목소리는 관리하자. 라이브에서 음 이탈 나더라도. 어때? 옛날 바람바람바람 노래 괜찮지, 수라야? 하하."

기준은 내가 알고 있는 정수라를 전부 담고 있어야 한다. 같이 있자니, 함께 가는 길이 좋다. 친하다고 너무 기대지는 않을 거다. 잘하려고 애쓰지 않는다. 그래서 보는 여유가 있다. 지내 보니 인간관계의 정석 같다. 나답고 너다운 걸 지켜 주며 사는 것이 정답인 듯 싶다.“맞아요. 그 마인드 때문에 강해질 수 있었잖아요. 우린 여전히 각자 가족의 중심이잖아요. 오빠나 나나 영원한 소년가장 소녀가장이 잘 어울려.”(정수라)“계속 가장으로 산다. 뭐, 둘이 어디 나가면 무서울 게 없을 것 같아.”(김범룡)영원히 친구하자는 결의는 자주 들었는데 ‘영원한 가장’ 되자는 합의는 처음 본다. 인생 뭐 없다. 오~ 영원한 가장, 오~ 행복한 마음, 오~ 즐거운 인생, 예!