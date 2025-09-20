40년 지기 최성수·이치현…지난 추억보다 지금의 웃음이 소중한 기쁜 우리 우정[유재영의 전국깐부자랑]

[29] ‘오늘’ 마주 앉아 나누는 대화와 웃음이 좋은 가수 최성수와 이치현

깐부. ‘같은 편’, 나아가 ‘어떤 경우라도 모든 것을 함께 나눌 수 있는 사이’라는 의미의 은어(속어)죠. 제아무리 모두 갖춘 인생이라도 건전하게 교감하는 평생의 벗이 없다면 잘 살았다고 말할 수 있을까요. 좋은 인간관계는 건강에도 긍정적인 영향을 준다고 합니다. 깐부들 사이에 피어나는 ‘같이의 가치’를 소개합니다.

크게보기 우리도 이렇게 젊은 시절이 있었지. 고맙다. 서로에게. 멋있게 나이들어줘서. 출처=KBS 유튜브

“야, 같은 가수끼리 팬이 어디 있냐.”“제가 1978년에 데뷔했는데 그 시절 형이, 아 정정할게요. 1983년(그대는 모르시더이다)에 제가 데뷔를 했는데….”

크게보기 음악적 동지를 넘어 평생의 동행자로. 유재영 기자 elegant@donga.com

“1978년(해변가요제 인기상)에는 내가 데뷔했어. 얘가 참 뻔뻔하네.”“동생아. 지금 내 노래 들어보니까 ‘말짱 황’이지? ‘내가 왜 좋아했을까, 저 형을?’, 이런 생각하고 있을거야. 하하.”1980년대 가요사에 획을 그었던 가수 이치현과 최성수가 만나자마자 하는 대화다. 거침없다. 4살 터울로 이치현이 형이다. 형은 늘 동생 약을 올리고, 동생은 형의 도발에 약간 당황하다 평정심을 찾고 다 받아친다. 오묘하게 선을 지킨다. 재밌다. 대화가 끊기지 않는다. 보통 교감은 아니다. 형은 동생을 놀리고, 띄워주기를 반복한다. 그러다 자신의 존재감을 동생 밑에 깐다. 배려다. 동생도 형의 ‘잽’ 에 ‘스트레이트’로 맞불을 놓다가 형 대접을 제대로 한다. 수위 조절이 AI급이다. 죽이 잘 맞는다. 만담 콤비의 대명사인 장소팔-고춘자, 배삼룡-구봉서 선생님 저리가라다. 매일 이런다.두 사람은 절친하다. 예상 외다. 뭔가 안 맞을 것 같은데 희한하게 오래 잘 섞여 산다. 최성수. 국민 싱어송 라이터다. 귀공자 외모에 감미로운 노래는 폭신한 푸딩 같다. 국민 가요 ‘동행’으로 사람들의 마음을 잔잔하게 적셔놓고 ‘풀잎사랑’으로 완전히 녹게 했다. ‘남남’, ‘기쁜 우리 사랑’, ‘잊지 말아요’ 등 들으면 저절로 따라부르게 되는 히트곡은 셀 수 없다.그리고 이치현. 멋들어진 앞머리 웨이브가 가미된 맥가이버 헤어스타일의 ‘끝판왕’이었다. 웬만한 사람 어울리길 거부하는 잠자리 선글라스는 이 사람만을 위해 제작된 듯 했다. 그 맵시는 홍콩 느와르 영화에 등장할 법 했다. 이 스타일로 기타를 치면서 담담하게 ‘사랑의 슬픔’ , ‘집시여인’, ‘당신만이’를 부르니 공전의 히트가 덤으로 오지 않을 수 없었다. 별 힘을 안 들이는데 귀를 파고 드는 묘한 호소력이 있었다. 듣는 사람으로 하여금 카타르시스에 빠지게 한다. 그런데 뭔가 가까이하기엔 먼 ‘당신’의 이미지가 있다. 이런 두 사람이? 그래서, 궁금해서 10일 만났다. 단 몇 분만에 알았다. 왜 둘이 지금도 동화(同和)되고 있는지.

# 다름이 주는 시너지

크게보기 보고만 있어도 든든하다. 아주 즐겁게 ‘최성수’가 최성수다운 길로 가도록 곁에서 힘이 되어주는 형. 유재영 기자 elegant@donga.com

사람마다 살면서 해매는 경우는 반드시 온다. 살면서 별의별 송사를 겪게 되고, 가정사의 아픔, 생활의 문제, 중견 가수로서 음악적 고뇌도 있을 테다. 삶의 방향 감각을 죄다 흔드는 것들이다. 웬만한 정신력으로는 평정이 잘 안 된다. 혼자 잡긴 무리다. 그런데 옆에서 흔들리는 나를 잡아줄 사람이 있다면.“힘든 일을 겪을 때면 형은 늘 저의 하소연을 받아줬어요. 유일해요. 누군가에게 하소연을 하면 대다수 사람들은 부담을 느끼고 멀어졌거든요. 힘들다는 얘기를 하면 나중에 저의 약점으로 부메랑이 돼서 돌아와요. 막 기뻐서, 좋다고 얘기를 하면 또 시기와 질투로 변해서 와요. 그런데 이 형은 40년 넘게 있는 그대로의 ‘최성수의 하소연’을 신나게 받아줘요. 나이가 들수록 인맥이 정리가 된다고 하잖아요. 저 같은 경우는 딱 한 사람으로 정리가 되는 것 같아요.”이치현은 자신에게 없는 것을 갖고 있는 ‘최성수’가 친구인 게 좋다. 지금. 현 시대, 세상 사람들이 마음 속에 꾹꾹 누르고 있는 감성을 읽고 어떻게든 노래로 소통하고 이해하고, 또 그렇게 실제 삶을 살아가려는 동생이 대단하다. 인간 관계의 깊이, 삶의 무게, 동행과 배려의 철학을 너무 잘 안다.“대중들이 가장 편하게 받아들일 수 있는 노래, 또 포근한 위로와도 같은 ‘인간 최성수’로 사회에 선한 영향력을 전하려 하잖아요.”“형, 음악이 인생의 전부라서 그래요.”“나는 성수처럼 못하거든요. 그러니까 성수와 계속 접점을 만들려고 하는 거예요.”최성수 역시 ‘날 것의 이치현’ 이 좋다. 가식이 없다. 포장하지 않는, 직설적인 면이 오히려 자신에게 편안함을 준다고 했다. 최성수에게 자주 하는 농담이 있다. ‘니가 부르는 노래는 전부 느끼해.’ 놀리는 것 같지만 세상 사람들의 감성을 잘 어루만지는 최성수의 정체성, 음악의 매력을 인정하는 찬사다. 애정을 담은 이치현의 반어적 표현은 최성수의 음악관에 많은 영향을 끼쳤다.“전 ‘목구멍이 포도청’이라는 말을 정말 싫어해요. 먹고 살기 위해, 입에 풀칠하기 위해 ‘호구지책(糊口之策)’으로 노래 만들고 부르지는 않았거든요. 그래서 히트곡도 나왔죠. 형이 없었다면 제 음악에 대한 순수성과 자존심이 많이 흔들렸을 수도 있었을 거예요. 돈벌이, 거래가 아닌 삶의 표현으로 제 노래를 지켜낼 수 있었던 거죠.”

# 아무렇게 않게 이어지는 대화는 우정을 지키는 멜로디

크게보기 너처럼 노래하고 싶다. 최성수, 너는 천상 가수야. 내가 계속 노래해야할 이유야. 출처=KBS 유튜브

크게보기 세월도 못 꺾은 우정이다. 지금이 가장 빛난다. 출처=KBS유튜브

매일 생사를 확인하는 사이다. 최성수는 ‘이치현’으로 하루를 시작한다. 70대에 접어든 이치현의 생사(?)를 일어나자마자 확인해야 마음이 편하다.“어제 밤은 잘 넘겼는지 아침에 일어나면 형한테 전화를 해요. 그걸 보고 있는 아내가 ‘둘이 사귀냐’고 물어봐요. 하하. 형은 ‘어디가 아프다, 속이 아프네’ 뭐 이래요. 참 손이 많이 가요. 하하.”“성수야. 너 3, 4년만 더 살아봐. 이 형이 얼마나 힘들게 살고 있는가를 니가 느껴봐야 해. 그런데 나보다 젊은 니가 나한테 꼭 감기약이고, 소화제, 진통제 같은 것 얻어 가잖아.”내심 이치현은 건강 걱정이 된다. 겉모습은 정말 1980년대 활동했을 때와 거의 흡사하다. 방부제를 MSG처럼 심하게 뿌린 것 같다. 누가 70살로 볼까 싶다. 굉장히 노력한다. 밤 9시 이후로는 음식을 먹지 않는다. 그걸 아는 최성수도 따라가려 한다.-골프 드라이버 거리에서 나이가 들었다는 것을 심하게 느낀다고 하는데.“하, 안 나와요. 180m 치기 힘들어요.”“형, 얼마나 골프를 더 하시려고요.”“아이고, 동생이 즐겁게 마음에 상처를 주네. 성수야, 세상 떠나는 건 순서가 없다. 하하. 니가 알다시피 내가 특별히 건강 관리하는 건 없잖아. 그런데 나이가 드니 저절로 입맛이 없어지네. 하루 두 끼 먹어. 27일이 내 생일인데 사위가 호텔 뷔페를 예약한다고 해서 혼을 냈지. 그냥 간단하게 밥만 먹자고. 담배도 끊긴 해야 하는데, 술을 안 하니 기댈 데가 없네.”“형, 나도 술은 안 하잖아. 형 관리하는 것 보고 나도 요즘 6kg을 뺐어요.”이 상황에서 만담이 또 안 터질 수가 없다.“성수야, 나는 ‘보컬’이잖아. 너하고 다르지. 보컬들은 담배를 다 피워요. 아, 예전에 성수 정도의 얘들은 접근을 못했는데 말이죠. 어떤 가수였나고요? 변두리 가수죠. 뭐.”“하하, 형, 나 그래도 명동의 스타였어요. 명동 쉘부르(1970~80년대 포크 문화의 산실이자 가수의 등용문이었던 생음악 다방) 무대 중앙에서…”“명동? 나도 쉘부르에서 노래를 했는데, 이종환 선생님(쉘부르 운영했던 명 DJ)이 ‘너무 잘한다’고 하시면서 일당 1000원을 주겠다고 하시는 거야. 그래서 안 한다고 한 사람이야, 내가. 대신 남산의 고급 레스트랑에서 일당 4000원 받으면서 노래한 사람이라고.”“나도 셀부르에서 그 일당 1000원 받고 노래했는데.”“그러니까 너하고 나는 4배 차이 나는 가수라고요. 하하.”한바탕 동생을 장난삼아 깎아내렸지만 내심 동생을 존경한다. 숨만 쉬어도 눈물이 나게 하는, 감정에 젖게 하는 최성수의 면모가 부럽다. 최성수의 노래에 사람들은 ‘내 얘기를 어떻게 알았지?’라고 한다. 그런 공감 능력이 이치현을 늘 파고 들었다.“성수는 지금 세상의 흐름을 정말 잘 ‘캐치’하고 모두가 무릎을 칠만한 언어로 표현을 해요. 저는 아직 옛날 사랑 노래에 머물러 있거든요. 물론 그 시대의 감정이 좋긴 하지만, 노래만 쓰면 항상 과거의 ‘로맨틱’, ‘수채화풍’으로 가요. 요즘 저의 가장 큰 고민입니다. 옛날의 ‘사랑놀이’가 아니라 지금 세상에 대한 나의 주관적인 생각, 누구나 들으면 ‘아 맞아. 우리 모두가 느끼고 있던 거야’라고 공감할 수 있는 노래를 쓰고 노래하고 싶어요. 이 사람은 어떤 이유로 괴로워하고, 저 사람은 왜 담담한지를 일기처럼 쓰고 싶은데 아직 어려워요. 성수는 노래에 자기가 하고 싶은 말을 다 하잖아요. 얼마나 좋아요.”“‘최성수’로의 삶은 미약하지만 음악으로 대중들께 위로를 드리는 거라고 봐요. 노래를 만들면 늘 먼저 형한테 들려줍니다. 형이 기타 연주도 해주면서 살펴줘요. 제가 찾아낸 사람들의 인생 감성, 결국 그 안에 세상 사람들과 공감하는 최성수의 감정도 있을텐데, 그것들을 더 다채로운 울림으로 펼쳐주는 것 같아요. 형은 저에게 ‘프리즘’ 같은 존재에요.”

● 곁에 있는 사람과 나누는 평범한 하루의 소중함

크게보기 21일 공개하는 최성수의 새 음원. 다시 한 번 일상의 소중함을 찾았다. 최성수 제공

크게보기 치현이 형만 보면, 성수만 만나면 서로 세월의 속도를 못 느낀다. 유재영 기자 elegant@donga.com

최성수 〈기쁜 우리 사랑은〉 다음 기회라고 말하지 말아요.



기다리면은 기회는 오지 않아



…..



소중하다고 느끼는 사랑은



기다리면은 달아날 것 같아



우연히 길을 걷다가 친구를 만난 것처럼



기쁘게 사랑한다 말하세요

이치현이 말한대로 최성수는 우리가 알고도 지나칠 수 있는 일상의 소중함을 계속 찾는다. 21일은 ‘세계 치매 극복의 날’이다. 이번엔 치매의 주변을 살폈다. 사람을 못 알아보고 기억을 자꾸 잃어가는 사람이 느끼고 생각하는 1초, 1분, 하루를 세상에 알려주고 싶었다.그는 드라마 ‘눈이 부시게’에서 열연했던 배우 김혜자가 한 시상식에 나와 했던 수상 소감에 감동을 받았다. 김혜자는 20대에서 갑자기 늙어 알츠하이머에 걸린 70대 ‘김혜자’를 연기했다. 수상 소감은 극중 마지막 대사 나레이션이었다. 김혜자와 작가 등 드라마 관계자에게 양해를 구하고 도움을 받아 그대로 곡으로 만들었다. 희미한 기억으로 어제가 후회되더라도, 또 내일이 불안하더라도 오늘을 잘 사는 게 중요했다. 그 감정으로 한 곡 더 만들었다. ‘만약에 엄마가 나를 모른다고 하면’은 최성수가 장모를 생각해 만든 곡이다.“장모님이 지금 요양원에 계셔요. 더 몸이 힘들어지시기 전에 제가 드리고 싶은 말을 하고 싶었어요. ‘동행’ 다음으로 의미 있는 곡으로 부르고 싶어요.” 세계 치매 극복의 날에 두 음원을 발표할 예정이다.결국 우정도 현재 진행형이 중요하다. 좋은 건 좋은 거고, 고마운 건 고맙고, 서운한 건 서운한 거다. 가까운 사람일 수록 그런 감정들을 말하고 살아야 한다. 시간 지나면 할 수 없다.우정도 사랑 같다는 최성수다. 그런 면에서 이치현 형은 완벽한 친구다. 내일이 아닌 다음이 아닌, 지금 뭐든지 말하는 사람이다. 최선을 다해 내가 ‘최성수’를 이렇게 생각하고 있다고 상대에게 느끼게 해준다. 최성수가 내 인생에서 중요하다는 말도 다음 기회로 넘기지 않는다. 물론 컨셉트는 직격이다.“성수야, 그러니까 너 나한테 자꾸 상처주지 마라. 내가 확 죽어버리면 너 어떻게 하려고 그래?”“그런다고 형이 죽지는 않을 것 같아. 하하.”“너 알잖아. 나 유리잔 같은 사람이야. 깨져.”“상처주는 얘기 더 해야겠는데, 그래야 강해지지.”“날 안 깨지는 잔처럼 만들어서 뭐하게. 하하. 정말 요즘 내 주변에 70대들이 많이 떠났어. 너를 안 만나고 있을 때나 무대에서 내려올 때쯤이면 가끔 기분이 묘해.”“그럼 죽었다 살아난 것처럼 사세요, 하하.”정말 아무리 봐도 ‘기쁜 우리 우정’이다.