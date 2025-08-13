“햄문 완성됐다” 이수지, 부캐 영상 하루 만에 폭발적 반응

희극인 이수지가 자신의 부캐릭터 ‘햄부기’로 넷플릭스 오리지널 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스(이하 ‘케데헌’) 속 걸그룹 헌트릭스 멤버 ‘루미’로 변신해 화제를 모았다.
이수지는 지난 12일 밤 유튜브 채널에 골든(Golden) 커버, 나 햄부기가 종결시킨다라는 제목의 영상을 공개했다. 설명란에는 “내가 직접 녹음한 것, 들어보고 싱잉(노래)으로 덤벼”라는 문구를 남겼다.
■ ‘루미’ 의상 입고 수준급 노래 실력 뽐내
영상 속 이수지는 루미의 의상과 가발을 착용하고 등장해 뛰어난 가창력을 선보였다.
원작에서 루미가 어깨 문양을 가리는 장면은 ‘라면 국물 자국을 옷으로 가리는 설정’으로 바꿔 웃음을 자아냈다. 플라잉요가를 하며 노래를 부르거나, 배를 드러낸 채 카리스마 넘치는 표정을 짓는 장면도 시선을 사로잡았다.
■ 하루 만에 조회 수 70만 회 돌파
이 영상은 공개 하루 만에 조회 수 70만 회를 돌파했다. 누리꾼들은 “외국인들이 보면 싸이가 이런 것도 하는 줄 알겠다”, “혼문 지키랬더니 혼밥 때렸다”, “햄문이 완성됐다” 등 유쾌한 반응을 남겼다.
한편, 이수지의 부캐릭터 햄부기는 지난 7월 탄생했으며, Z세대 유행어 ‘섹시 푸드’를 기반으로 노래를 발표해 유튜브 조회 수 160만 회를 기록하는 등 인기를 이어가고 있다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
