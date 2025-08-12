케데헌 ‘골든’, 美빌보드 ‘핫 100’ 1위…英美 싱글차트 석권

넷플릭스 만화영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 오리지널 사운드 트랙(OST) ‘골든(Golden)’이 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 정상에 올랐다.
빌보드는 11일(현지시간) 차트 순위를 예고하며 골든이 전주보다 한 단계 더 올라 알렉스 워렌의 오디너리(Ordinary)를 제치고 1위를 차지했다고 밝혔다.
빌보드는 “골든은 핫100 차트 정상에 오른 K팝과 관련된 9번째 노래로, 여성 보컬리스트가 부른 1위 곡이다”고 설명했다.
빌보드 핫 100은 디지털 음원 판매량, 스트리밍 수치, 유튜브 조회수 등을 합산해 순위를 정하는 차트다. 전 세계 음악 차트 중 가장 큰 영향력을 가진 것으로 인식된다.
지금까지 핫100에서 1위에 오른 K팝은 방탄소년단(BTS) 6곳, BTS 소속 지민 1곡, 정국 1곳이 전부다.
골든은 케데헌 영화에 등장하는 K팝 걸그룹 헌트릭스가 부른 노래로, 실제 목소리는 한국계 미국인인 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 담당했다. 빌보드는 “헌트릭스 실제 가수인 이재와 레이 아미는 대한민국 서울에서 태어났고 오드리 누나는 뉴저지 출신”이라고 부연했다.
골든은 지난달 초 81위로 핫100에 진입한 뒤 한 달 넘게 순위권에 머물며 차트 순위가 오르는 ‘역주행’을 했다.
골든은 이에 앞서 빌보드 다음으로 영향력 있는 영국 오피셜 싱글 차트 톱 100에서도 1위에 올랐다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
