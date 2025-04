방탄소년단 진, 콜드플레이 콘서트에 깜짝 등장

크리스 마틴과 ‘디 애스트로넛’ 협업

ⓒ뉴시스

19일 콘서트업계에 따르면, 진은 콜드플레이가 이날 오후 경기 고양 고양종합운동장에서 펼친 ‘라이브 네이션 프레젠츠 콜드플레이 : 뮤직 오브 더 스피어스 딜리버드 바이 디에이치엘(LIVE NATION PRESENTS COLDPLAY : MUSIC OF THE SPHERES DELIVERED BY DHL)’ 3회차 공연 ‘송북(songbook)’ 코너에서 무대 위로 갑자기 올라왔다.해당 코너는 관객을 무대 위로 초청해 추천곡으로 진행돼, 매번 노래가 달라지는 순서다.그리고 마틴의 건반 연주에 맞춰 자신과 콜드플레이가 협업한 자신의 공식 첫 솔로 싱글 ‘디 아스트로넛(The Astronaut)’을 불렀다. 관객들은 예상치 못한 진의 등장에 크게 놀라며 열렬히 환호했다.이날 오후 고양종합운동장에서 진행한 콜드플레이 콘서트 리허설에서 이번 투어 세트리스트에 포함돼 있지 않은 ‘디 애스트로넛’이 들려와 진이 출연하는 게 아니냐는 추측도 나왔다.

콜드플레이와 진이 호흡을 맞춘 건 진이 입대하기 직전인 지난 2022년 10월 콜드플레이가 아르헨티나 부에노스아이레스 리버 플레이트 스타디움에서 연 콘서트 ‘뮤직 오브 더 스피어스(MUSIC of the SPHERES)’에 스페셜 게스트로 참여한 이후 약 2년6개월 만이다.마틴은 이번 콘서트에서 방탄소년단과 협업곡인 ‘마이 유니버스’를 부르기 직전엔 정국, 제이홉, 진, 뷔, RM, 슈가, 지민 등 멤버들의 이름을 일일이 부르며 방탄소년단에 대한 애정, 우정을 아낌없이 드러냈다.이날도 진을 아름다운 남자, 형제 등이라고 부르며 노래를 부르는 그를 꼭 안기도 했다.[서울=뉴시스]