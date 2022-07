글로벌 수퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 제이홉이 솔로 앨범 ‘잭 인 더 박스(Jack In The Box)’의 타이틀곡 ‘방화(Arson)’의 두 번째 주제 사진을 12일 공개했다.이번 사진은 지난 10~11일 공개된 ‘방화’의 분위기 사진과 주제 사진보다 한층 강렬한 분위기를 풍긴다.빅히트뮤직은 “‘방화’의 첫 번째 주제 사진이 불타오르는 차 옆에 선 제이홉의 모습에 초점을 맞췄다면, 두 번째 주제 사진은 불타 버린 차와 검게 그을린 점프 슈트를 입고 있는 제이홉의 모습을 보여 준다”고 소개했다.‘방화’는 세상과 부딪히고, 선택의 기로에서 고민하는 제이홉의 열정에 관한 이야기를 다룬 곡이다. 주제 사진 역시 과거부터 현재에 이르기까지 열정을 불태운 제이홉의 모습을 상징한다.제이홉은 오는 15일 ‘잭 인 더 박스(Jack In The Box)’의 전곡을 발표한다.한편 제이홉은 오는 31일 미국 대형 음악 페스티벌 ‘롤라팔루자(LOLLAPALOOZA)’의 마지막 날 헤드라이너로서 등장해 ‘잭 인 더 박스’ 수록곡을 부른다. 방탄소년단 멤버가 음악 축제에 출연하는 건 이번이 처음이다.[서울=뉴시스]