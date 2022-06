아이브 ‘러브 다이브’, 美 타임 선정 2022 베스트 K팝 노래·앨범

그룹 아이브(IVE) /뉴스1

그룹 아이브의 ‘러브 다이브’(LOVE DIVE)가 미국 타임이 뽑은 ‘베스트 K팝 노래와 앨범’으로 선정됐다.미국 시사주간지 타임은 지난 7일 공식 홈페이지를 통해 ‘2022년 베스트 케이팝 노래와 앨범’(The Best K-Pop Songs and Albums of 2022)‘을 발표했다. 아이브는 두 번째 싱글 ’러브 다이브‘와 동명의 타이틀곡 ’러브 다이브‘로 ’베스트 K팝 노래와 앨범‘ 모두를 거머쥐며 글로벌 영향력을 드러냈다.타임은 아이브에 대해 “중독적인 ’일레븐‘(ELEVEN)으로 작년에 데뷔한 아이브는 ’러브 다이브‘를 연이어 히트시키며 단순하게 원 히트 원더(one-hit wonder)가 아님을 증명했다”고 조명했다.이어 “몽환적이고 우아한 느낌의 ’러브 다이브‘는 베이스에 깔려있는 퍼커션 사운드 위에 따라 부르기 쉽고 부드러운 ’우 라라라라라라‘ 가사가 나온다”며 “사랑에 뛰어들어보라고 말하는 아이브만의 특유의 개성있는 목소리에 듣는 이들은 빠지지 않을 수가 없다”고 설명했다. 또 “이 노래는 두 번째 후렴구 직전에 추가된 잠깐의 비트 드롭과 래퍼 레이가 당돌하게 부르는 ’넌 내게로 난 네게로‘ 가사와 같은 디테일이 있기 때문에 더 매력적이다”라고 덧붙였다.아이브는 ’러브 다이브‘로 유튜브 뮤직 주간 1위, 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이(Spotify) 주간 케이팝 차트에서도 1위를 차지했다. 또한 발매 직후 애플뮤직, 일본 라인뮤직 등 각종 글로벌 차트 상위권을 올킬했다. 특히 유튜브 뮤직에서는 8주 연속 상위권을 유지할 뿐만 아니라 활동을 마무리한 이후에도 1위를 재탈환하는 저력을 보였다. 국내에서도 주요 음원 사이트 최상위권 자리를 오랜 기간 지키고 있고, 음악방송 7관왕도 달성했다.K팝 대표 그룹으로 존재감을 이어가고 있는 아이브는 오는 13일 밤 11시 아이브 공식 유튜브 채널을 통해 첫 공개되는 자체 리얼리티 ’1,2,3 아이브‘ 시즌 2에서 새로운 매력을 보여줄 예정이다.(서울=뉴스1)