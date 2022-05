이탈리안 프리미엄 미네랄워터 브랜드 산펠레그리노(S.Pellegrino)가 전 세계 미식 문화를 선도할 셰프 발굴 프로젝트 ‘산펠레그리노 22-23 영 셰프 경연 대회’를 개최한다.

이탈리아에서 열리는 결승에 참가해 우승자 선정

이탈리안 프리미엄 미네랄워터 브랜드 산펠레그리노(S.Pellegrino)가 ‘산펠레그리노 22-23 영 셰프 경연 대회’를 개최한다. 5번째를 맞이하는 산펠레그리노의 영 셰프 경연 대회는 미식 업계의 젊은 인재들을 발굴하고 지원하기 위한 프로젝트다. 올해에는 최소 50개 국가 및 지역을 대표하는 175여 명의 차세대 셰프들이 지역 결선에 참가할 것으로 예상된다.산펠레그리노는 재능 있는 젊은 셰프들을 지속적으로 지원하고 육성하기 위해 2021년 ‘영 셰프 아카데미’도 출범했다. 이번 지역 결선에서 우승한 셰프들은 자동으로 아카데미의 평생회원이 되어 영 셰프 아카데미의 전폭적인 지원를 받을 수 있다.영 셰프 경연 대회에 참여하고자 하는 셰프는 오는 6월 30일까지 지정된 양식의 지원서와 자신만의 시그니처 요리 레시피를 ‘산펠레그리노 영 셰프 아카데미’ 공식 홈페이지를 통해 지원하면 된다. 참가 자격은 30세 미만으로 최소 1년 이상 레스토랑 근무 경험이 있어야 한다.1차 서류 심사 후 진행되는 영 셰프 경연 대회 지역 결선은 전 세계 16개 지역에서 개최될 예정이며, 지역 결선에서 최종 결승에 참가할 16인의 후보를 선정한다. 최종 후보 16인은 이탈리아에서 열리는 결승에 참가해 세계적으로 명망 있는 7인의 셰프로 구성된 최종 심사위원단에게 시그니처 요리를 선보이고 기술, 창의력, 개인적 신념 부문을 평가받아 단 한 명의 우승자를 가리게 된다.지난 대회에 이어 올해 경연 대회에서도 지역 결선 및 그랜드 피날레에서 본상 외의 3개의 특별상이 수여될 예정이다. 특별상으로는 요리를 통해 개인의 신념을 가장 잘 표현한 셰프에게 수여하는 ‘파인 다이닝 러버들이 선택한 영 셰프 상(Fine Dining Lovers Food For Thought Award)’, 지속 가능한 방법을 통해 환경을 생각하는 요리를 개발한 셰프에게 수여하는 ‘산펠레그리노 사회적 책임 상(S.Pellegrino Social Responsibility Award)’, 대회가 치뤄지는 지역의 전통 요리와 개인의 현대적 비전을 조화롭게 접목시킨 셰프에게 수여하는 ‘아쿠아 파나 문화의 화합 상(Acqua Panna Award For Connection in Gastronomy)’이다.산펠레그리노 22-23 영 셰프 경연 대회에 관한 자세한 정보는 산펠레그리노 영 셰프 아카데미 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.글/이지은(생활 칼럼니스트)사진/산펠레그리노 제공동아일보 골든걸 goldengirl@donga.com