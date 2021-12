에이티즈, ‘제로 : 피버 에필로그’로 美 ‘빌보드 200’ 73위

KQ엔터테인먼트



보이그룹 에이티즈(ATEEZ)가 ‘빌보드 200’ 두 번째 진입과 함께 빌보드 8개 부문 차트인을 달성해 글로벌 관심이 뜨겁다.21일(현지시간) 빌보드에 따르면, 지난 10일 발매한 에이티즈의 첫 리패키지 EP ‘제로 : 피버 에필로그’(ZERO : FEVER EPILOGUE)가 빌보드 메인 차트 ‘빌보드 200’에 73위로 차트인했다.이는 지난 9월 미니 7집 ‘제로 : 피버 파트 3’(ZERO : FEVER Part.3)가 ‘빌보드 200’에 42위를 차지하며 첫 진입한 것에 이은 쾌거로, 국내외 팬들의 축하 물결을 이어졌다. 또한 에이티즈는 아티스트의 영향력을 알아볼 수 있는 ‘아티스트 100’(Artists 100) 차트 역시 84위로 들며 눈길을 끌었다.그뿐만 아니라 ‘제로 : 피버 에필로그’는 ‘월드 앨범’(World Albums) 차트 1위는 물론 ‘이머징 아티스트’(Emerging Artistis) 3위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’(Top Current Album Sales) 7위, ‘톱 앨범 세일즈’(Top Album Sales) 차트에서도 11위에 이름을 올리는 호성적을 거뒀다.또한 ‘월드 디지털 송 세일즈’(World Digital Song Sales) 차트에는 더블 타이틀곡 ‘멋’(흥 버전)과 ‘야간비행’이 각각 6위와 9위로 둘 다 랭크되었으며, 특히 ‘멋’(흥 버전)은 ‘핫 트렌딩 송즈’(Hot Trending Songs) 차트 6위까지 오르기도.이 가운데 최근 빌보드가 발표한 ‘2021년 최고의 K팝 25 : 평론가들의 선택’(25 Best K-Pop Songs of 2021 : Critics’ Picks)에 ‘제로 : 피버 파트 3’ 타이틀곡 ‘데자뷰’가 선정되어 호평을 받음으로써 지난 3년간 성장해온 이들의 음악적 스펙트럼이 입증되었다.이렇듯 전 세계가 주목하고 있는 ‘제로 : 피버 에필로그’는 에이티즈의 스토리라인을 관통하는 ‘피버’(FEVER) 시리즈 그 마지막 챕터로, 뜨겁고 치열했던 에이티즈만의 여정을 되돌아본다.한편 에이티즈는 글로벌 팬들의 사랑에 보답하고자 바쁜 연말연시를 보낸다. 오는 25일 SBS ‘가요대전’ 출연을 시작으로, 1월7일부터 9일까지 2022 월드투어 ‘더 펠로우십 : 비기닝 오브 디 엔드’(THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END) 서울 공연을 개최한다.(서울=뉴스1)