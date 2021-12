투바투 정규 2집, ‘2021 베스트 K팝 앨범’…美 타임 선정

그룹 ‘투모로우바이투게더’(TXT·투바투)의 ‘혼돈의 장: 파이트 오어 이스케이프(혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE)’가 미국 타임(TIME)지 선정 ‘2021 베스트 K팝 앨범’에 이름을 올렸다.지난 8일(현지시간) 미국 시사주간지 타임이 공식 홈페이지에 게재한 기사에 따르면, 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)가 지난 8월 발매한 정규 2집 리패키지 앨범 ‘혼돈의 장: 파이트 오어 이스케이프’가 ‘2021년 베스트 K팝 앨범(The Best K-Pop Albums of 2021)’에 선정됐다.타임은 “‘올해의 베스트 케이팝 노래’에 다수의 후보곡을 낸 그룹이 있다면 바로 투모로우바이투게더일 것이다. 팬들에게는 행운이었다. (후보에 오른 곡들 중) 3곡이 ‘혼돈의 장: 파이트 오어 이스케이프’에 수록됐다”며 ‘루저 러버(LO$ER=LO♡ER)’, ‘안티 로맨틱(Anti-Romantic)’과 ‘제로 바이 원 러브송 (0X1=LOVESONG·I Know I Love You, feat. 서리)’을 소개했다.‘혼돈의 장: 파이트 오어 이스케이프’는 이에 앞서 지난 3일 미국을 대표하는 음악 잡지 롤링스톤(Rolling Stone)이 발표한 ‘올해의 베스트 앨범 TOP50’에도 이름을 올렸다. 케이팝 앨범으로는 해당 앨범이 유일하게 포함됐다.투모로우바이투게더는 미국 빌보드가 발표한 2021년 연말 결산 차트(YEAR-END CHARTS)의 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’을 포함, 총 7개 부문에 이름을 올리기도 했다.한편 투모로우바이투게더는 오는 11일 오후 6시에 진행되는 ‘2021 엠넷 아시안 뮤직 어워즈(2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)’ (이하 ‘2021 MAMA’)에 출연할 예정이다.[서울=뉴시스]