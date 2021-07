엑소 세훈, 디올과 협업 에스콰이어 8월호 커버 장식

사진제공=에스콰이어.

사진제공=에스콰이어.

엑소(EXO) 세훈이 남성 패션·라이프 스타일 매거진 ‘에스콰이어’ 8월 호 표지를 장식했다.공개된 커버 사진에서 세훈은 글로벌 패션 브랜드 디올 남성 2021-2022 겨울 컬렉션 제품으로 DIOR AND PETER DOIG 프린트가 된 그레이 실크 테크니컬 실크 셔츠와 라이트 퍼플 울 앤 모헤어 배라시아 팬츠를 매치했다. 네이비 블루 울 클로스 더블 브레스티드 오버 사이즈 코트와 크리스탈 디테일의 블루 글라스 & 스털링 실버 DIOR AND PETER DOIG 스타 브로치로 포인트를 착용, 매혹적인 비주얼로 여심을 설레게 한다.또 다른 화보 속 세훈은 멀티 컬러 DIOR AND PETER DOIG 모티브 올오버된 캐시미어 크루넥 니트와 커버 버튼 디테일이 돋보이는 블랙 울 앤 모헤어 바라테아 와이드 레그 팬츠를 매치, 모델 같은 비율과 포즈로 시선을 사로잡는다.함께 진행한 인터뷰에서 세훈은 최근 자주 찾는 맛집과 골프에 푹 빠져 살게 된 얘기 등을 들려준다.배우로도 활동 중인 세훈은 올 하반기 공개 예정인 드라마 ‘지금, 헤어지는 중입니다’에서 톱스타 송혜교와 호흡을 맞출 예정이다.한편, 세훈과 디올 남성이 함께한 화보와 인터뷰는 에스콰이어 8월호와 해당 매체 공식 홈페이지 및 SNS에서 만나볼 수 있다.동아닷컴 박해식 기자 pistols@donga.com