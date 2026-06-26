다목적 전기차 ‘PV5’ 7인승 확장[부산모빌리티쇼 현장]

기아가 2026 부산모빌리티쇼에서 목적기반모빌리티 ‘PV5’ 신규 라인업과 산업 맞춤형 협업 모델을 공개하며 전동화 모빌리티 생태계 확대에 나섰다.
기아는 26일 부산 벡스코에서 열린 프레스데이에서 PV5 패신저 7인승, PV5 프라임, PV5 카고 하이루프 등 신규 제품군 3종을 처음 선보였다.
PV5 패신저 7인승은 2-2-3 시트 구조를 적용해 다인승 패밀리카와 셔틀, 렌터카 등 다양한 이동 수요를 겨냥했다. PV5 프라임은 후석 독립 시트와 전용 내·외장 디자인을 적용해 프리미엄 이동 경험을 강화했다. PV5 카고 하이루프는 실내 공간을 확대하고 워크스루 기능을 적용해 물류·배송 현장의 작업 효율성을 높였다.
기아는 PV5 플랫폼을 기반으로 한 산업별 협업 모델도 공개했다. 경찰청과 공동 개발한 AI 순찰차를 비롯해 이동형 펫 팝업스토어, 모바일 뱅크, 바이크 수송차 등을 전시하며 PBV의 활용 가능성을 제시했다.
송호성 기아 사장은 “2030년까지 PBV 3종을 포함한 총 14개 전기차 라인업을 구축할 계획”이라며 “고객의 다양한 이동 수요를 실현하는 EV 티어 1 브랜드로 도약하겠다”고 말했다.
기아는 이번 부산모빌리티쇼에서 EV3, EV4 GT, EV5, EV6 GT, EV9 등 전기차 라인업과 비전 메타투리스모도 함께 전시하며 전동화 전략을 소개한다. 아울러 베베핀, 벤앤제리스 등과 협업한 체험형 콘텐츠와 시승 프로그램도 운영해 고객 접점을 확대할 계획이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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