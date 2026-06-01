‘입 가리고 말하면 퇴장’ 불명예 1호 선수 나왔다

[2026 북중미 월드컵]
20일 열린 파라과이와 튀르키예의 2026 북중미 월드컵 조별리그 D조 2차전. 파라과이 미드필더 미겔 알미론(사진)은 양 팀 선수들의 대치 상황에서 손으로 입을 가린 채 상대 수비수 메르트 뮐뒤르에게 뭔가 말을 했다. 뮐뒤르는 주심에게 이를 알렸고, 주심은 비디오판독 끝에 알미론에게 레드카드를 내밀었다.
파라과이 알미론, 튀르키예전 퇴장
‘인종차별 발언’ 막기 위해 첫 도입
국제축구연맹(FIFA)은 이번 월드컵에서 상대 선수와 신경전을 벌일 때 입을 가리는 선수는 발언 내용에 관계없이 퇴장시킬 수 있도록 하는 규정을 도입했다. 알미론은 이 규정에 따라 그라운드 밖으로 쫓겨난 첫 번째 선수가 됐다. 파라과이는 수적 열세에도 1-0으로 승리했다.
FIFA가 이런 규정을 만든 이유는 선수들이 입을 가리고 인종차별 발언 등을 하는 걸 막기 위해서다. ‘비니시우스 룰’이라고도 불리는 이 규정은 2월 열린 벤피카(포르투갈)와 레알 마드리드(스페인)의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기 중 발생한 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)와 잔루카 프레스티아니(벤피카)의 언쟁이 계기가 됐다.
당시 비니시우스는 프레스티아니가 유니폼으로 입을 가린 채 인종차별 발언을 했다고 주장했다. 프레스티아니는 동성애 혐오 발언을 했을 뿐이지 인종차별 발언은 하지 않았다고 반박했다. UEFA는 동성애 혐오를 이유로 프레스티아니에게 6경기 출전 정지 징계를 내렸지만, 입 모양을 확인할 수 없어 인종차별 발언 여부는 확인하지 못했다.
조영우 기자 jero@donga.com
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