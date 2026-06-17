한미전략투자공사 초대 사장에 박종원 전 통상차관보

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 17일 16시 24분

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박종원 신임 한미전략투자공사 사장. 재정경제부 제공
박종원 신임 한미전략투자공사 사장. 재정경제부 제공
18일 출범하는 한미전략투자공사 초대 사장에 박종원 전 산업통상부 통상차관보(57·사진)가 지명됐다. 박 신임 사장은 행정고시 40회로 산업부 중견기업정책관, 지역경제정책관 등을 지냈다. 한미전략투자공사는 지난해 11월 한미가 체결한 대미투자 관련 업무협약(MOU)에 따라 설립되는 기관으로 향후 20년간 운영된다.

세종=주애진 기자 jaj@donga.com
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