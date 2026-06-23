추미애 “예정된 재정 파탄 막지 못했다”…AI 행정혁신·조직 재점검 지시

재정 정상화 최우선…조직 신설 유보
“예정된 재정 파탄을 미리 막지 못했습니다. 원인 분석부터 냉정하게 다시 해야 합니다.”
안전 강화 주문…‘공정호민관’ 신설 검토
청년주택·수도권 원패스 등 공약 점검
추미애 경기도지사 당선인이 다음 달 민선 9기 출범을 앞두고 재정과 조직, 안전, 공정 분야 전반에 대한 대대적인 점검에 착수했다. 재정 건전성 확보를 최우선 과제로 제시한 가운데 인공지능(AI) 기반 행정혁신과 현장 중심 행정을 새로운 도정 운영 원칙으로 내세웠다.
추 당선인이 인수 단계부터 재정 건전성 확보와 조직 슬림화, AI 기반 행정혁신을 핵심 기조로 내세우며 민선 9기 도정의 방향성을 구체화하고 있다는 평가가 나온다.
추 당선인은 23일 경기신용보증재단에 마련된 ‘공정·혁신·포용 경기준비위원회’(경기도지사직 인수위원회) 전체회의장에서 열린 도정 현안 회의에서 “경기도 재정이 심각한 상황인 만큼 조직 신설도 신중해야 한다”라며 “AI 행정혁신을 기반으로 조직을 진단한 뒤 조직개편을 추진하겠다”라고 밝혔다.
그는 “현재 제안된 각종 조직과 위원회 신설은 우선 유보하고, 진단 결과를 토대로 판단하겠다”라며 “경기도가 대한민국 AI 행정혁신의 선도 모델이 돼야 한다”라고 강조했다.
추 당선인은 이날 안전·공정 분야 현안을 보고받으며 현장 중심 행정의 중요성도 거듭 강조했다. 지난달 의정부에서 발생한 10대 학생 피습 사망 사건 이후 금오지구대를 방문했던 경험을 언급하며 “정책은 현장의 필요에 신속하고 실효성 있게 반응해야 한다”라며 “답은 현장에 있다”라고 말했다.
그는 관계성 범죄 예방과 피해자 지원 강화, 화재 취약지역 관리 체계 구축, 소방 안전 점검 강화 등을 주문했다. 샌드위치 패널 등 화재에 취약한 건축자재 사용을 줄일 수 있는 방안 마련도 요청했다.
공정 분야에서는 “공정은 경기도정의 원칙”이라며 도민 누구나 쉽게 이용할 수 있는 통합 신고 채널인 ‘경기공정호민관’ 구축을 지시했다. 도세 고액·상습 체납자에 대한 집중 관리와 국세·지방세 체납액 동시 징수를 위한 제도 개선 검토도 주문했다.
민생범죄에 대한 인식 전환도 요구했다. 추 당선인은 “민생범죄는 범죄 유형이 아니라 생계유지 과정에서 발생하는 범죄라는 점에 주목해야 한다”라며 “행정서비스를 강화해 범죄 발생 이전 단계에서 예방하는 접근이 필요하다”라고 말했다.
추 당선인은 전날 열린 도정 현안 회의에서도 재정 문제를 집중적으로 지적했다. 그는 “경기도 재정 상황이 사실상 파탄 지경”이라며 “공약 역시 재정이 뒷받침돼야 실현할 수 있는 만큼 현실적인 추진계획을 마련해야 한다”라고 밝혔다.
이어 “정책의 시급성과 절박성을 기준으로 우선순위를 정하고, 기존 사업은 성과를 냉정하게 평가해 지속 여부를 판단해야 한다”라고 주문했다.
재정 분야 보고에 대해서는 “대외 여건만 원인으로 돌리고 있을 뿐 기존 보고와 크게 다르지 않다”라며 “모든 세부 사업과 출연금, 세출 구조 전반을 다시 분석하고 당시 의사결정 과정까지 재검토해 보고하라”고 지시했다.
청년·주택 분야에서는 역세권 중심의 청년주택 공급 확대와 청년 친화 공간 조성을 주문했고, 교통 분야에서는 ‘수도권 원패스’ 도입과 자율주행 DRT 확대, ‘경기 편하G 버스’ 노선 확충 등을 주요 과제로 제시했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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