크립토메이커, ‘2026 히트브랜드 대상’ 금융서비스 부문 1위 수상

크립토메이커가 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 히트브랜드 대상’ 금융서비스 부문에서 1위를 수상했다.
크립토메이커는 가상자산 투자 정보 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융서비스 브랜드다. 법무법인과 공식 법률 자문 계약을 체결해 투자자 보호 체계를 강화했으며, 무분별한 토큰 투자와 불법 거래소 이용으로 인한 피해 예방에 힘쓰고 있다.
크립토메이커 측은가상자산뿐 아니라 주식, 부동산 등 다양한 자산에 관한 관심이 높아지는 가운데 투자자들이 장기적인 관점에서 자산 포트폴리오를 구축할 수 있도록 관련 서비스를 제공하고 있다고 설명했다.
크립토메이커 관계자는 “이번 수상은 투자자 보호와 고객 중심 서비스 운영 노력을 인정받은 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 체계적인 정보 분석과 고객 관리를 바탕으로 투자자들이 안정적인 미래 자산 포트폴리오를 설계할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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