사고, 먹고, 바라본다… 시드니가 바다를 누리는 법

뭘 먹을까? 해외에 도착하면 늘 먼저 입이 궁금하다. 비행기 기내식으로는 양이 차지 않는다. 호주 시드니에 도착한 날도 그랬다. 시드니는 바다가 도시 안으로 스며든 세계 최고의 항구 도시 아닌가. ‘그래, 오늘은 생선으로 정했다.’
서울 노량진수산시장이나 가락 농수산물종합도매시장에 가는 마음으로 시드니 수산시장(Sydney Fish Market)을 찾았다. 1964년 뉴사우스웨일즈 주 정부 기관이 운영을 시작한 이곳은 재건축을 거쳐 올해 1월 새롭게 문을 열었다. 남반구 최대 규모 수산시장으로, 개장 두 달 만에 100만 명이 다녀갔다고 한다. 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 ‘2026 세계 최고의 장소’에도 이름을 올렸다.
시드니 도심 어디서든 접근은 쉽다. 글리브(Glebe)역이나 웬트워스 공원(Wentworth Park)역에 내리면 된다. 구글 지도에 표시된 L은 Light Rail이다. 경전철(트램)이다. 창밖으로 도심 풍경을 눈에 담고 올 수 있다. 보너스다.
웬트워스 공원 역에서 내려 와틀 스트리트를 따라 5∼10분 남짓 걸었다. 수산시장 동쪽 건물과 수변 광장이 눈으로 들어온다. 파도와 비늘 무늬를 형상화한 지붕, 계단식 좌석과 넓은 광장은 어디선가 본 실루엣이다. 서울월드컵경기장 북쪽 매표소 입구 풍경과 묘하게 닮았다.
오른쪽으로 바다와 그 위로 연결된 대교가 들어온다. 블랙와틀 만(Blackwattle Bay)과 안작 브리지(Anzac Bridge)가 협공(挾攻)을 하며 시야를 채운다. ‘봤지?’라고 으름장을 놓는 것 같다. 아주 좋은 ‘애피타이저’다.