경기도 숨은 비경 찾는다…경기관광공사, 관광사진 공모전 개최

경기관광공사가 경기도의 우수 관광자원과 숨겨진 명소를 발굴하기 위한 ‘2026 경기도 관광사진 공모전’을 개최한다고 15일 밝혔다.
주제는 ‘경기도의 아름다운 모습’이며, 공모 기간은 15일부터 9월 4일까지다. 지난해 1월 1일 이후 촬영한 아직 발표되지 않은 작품만 출품할 수 있으며, 내·외국인 구분 없이 누구나 참여 가능하다.
참가자 1인당 최대 2점까지 출품할 수 있으며, 인공지능(AI)을 활용해 제작하거나 편집한 작품은 접수 대상에서 제외된다. 전문 사진작가뿐 아니라 일반인의 참여를 확대하기 위해 스마트폰 부문을 새로 만들었다. 참가는 공모전 전용 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 심사를 거쳐 74점의 수상작을 선정하며, 상금 규모는 1350만 원이다. △대상(공통 부문) 1점 상금 200만 원 △최우수상(일반·스마트폰 부문) 각 1점 100만 원 △우수상(일반·스마트폰 부문) 각 3점 50만 원이 수여된다.
입선작 65점에는 각각 10만 원의 상금이 지급된다. 대상과 최우수상 수상자에게는 경기관광공사 사장상이, 우수상과 입선 수상자에게는 한국사진작가협회 경기도지회 회장상이 각각 수여된다.
심사는 두 차례에 걸쳐 진행된다. 1차 심사에서는 사진 전문가와 SNS 사진 분야 인플루언서 등이 참여해 상위 9점과 입선작 65점을 선정한다. 이후 경기도민 선호도 조사와 2차 전문가 심사를 거쳐 최종 수상작을 결정한다. 최종 결과는 10월 13일 공모전 홈페이지와 경기관광공사 홈페이지를 통해 발표된다. 수상작은 경기도의 관광 매력을 국내외에 알리기 위한 각종 홍보물과 글로벌 SNS 채널 등의 핵심 콘텐츠로 활용된다. 공모전 관련 세부 사항은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 한국사진작가협회 경기도지회로 문의하면 안내받을 수 있다.
김영식 경기관광공사 홍보마케팅 팀장은 “올해는 스마트폰 부문을 새롭게 도입해 일반인의 참여가 더욱 확대될 것으로 기대한다”라며 “개인 앨범 속에 담긴 멋진 장면들이 경기도를 알리는 훌륭한 홍보 콘텐츠가 될 수 있는 만큼 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라고 말했다.