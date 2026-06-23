김정은 “韓 핵잠 추진, 정세 극도로 악화시켜…핵무력 강화할 것”

김정은 북한 국무위원장이 조선노동당 2차 전원회의에서 한국 정부의 핵추진 잠수함(핵잠) 보유 추진을 비난하며 “조선반도(한반도) 정세를 극도로 악화시키고 있다”고 주장했다. 그러면서 “세계를 압도할 수 있는 수준”을 목표로 핵무력 등 국방자산 강화를 멈춤 없이 실행하라고 지시했다. 한반도 정세 악화 책임을 한국에 돌리며 핵무력 강화의 명분으로 삼은 것이다.
23일 북한 조선중앙통신에 따르면 노동당 중앙위원회 9기 2차 전원회의가 김 위원장 사회로 20~22일 진행됐다. 전원회의는 당대회가 열리지 않는 해에 당의 모든 사업을 조직·지도하는 최고 의사결정기구다. 김 위원장은 이 회의에서 “미국과 한국은 지역 내 무력 증강 및 현대화 책동을 날로 노골화하면서 한국의 핵잠 보유까지 추진하고 있다”며 “조선반도 정세를 극도로 악화시키고 있다”고 주장했다. 또한 “한미가 핵, 재래식 통합태세 등 핵요소를 동반해 우리 공화국을 공격하기 위한 핵전쟁기구인 ‘핵협의그루빠’의 군사적 모의판을 또다시 벌려 놓았다”고 밝혔다. 한국의 핵잠 보유 추진과 한미 핵협의그룹(NCG) 회의 결과를 한반도 긴장 조성의 원인으로 지목한 것. 한미는 11일 서울에서 제6차 NCG 회의를 개최하고 “북한의 비핵화에 대한 공동의 목표를 확인했다”는 공동 언론성명을 발표한 바 있다.
특히 회의에선 “한국을 가장 적대적인 국가로 공인한 우리 당의 대적투쟁원칙을 철저히 견지하여야 한다”며 대남 적대시 방침도 재차 공식화했다. 김 위원장은 1만t급 전략유도탄순양함 건조사업과 한국과 맞닿아 있는 ‘남부국경’ 요새화 완성도 지시했다.
김 위원장은 핵무력 강화 기조도 거듭 강조했다. 통신은 이번 회의에서 “핵무력을 끊임없이 확대 강화하고 핵보유국 지위를 철저히 행사하는 것이야말로 복합적으로 변화하는 예측불가능한 국제군사정치형세에 주동적으로, 자신있게 대처할 수 있는 가장 정확하고 유일한 길이라는데 대해 일치하게 인정했다”고 전했다. 김 위원장은 “위력한 국방자산들을 더욱 늘여나가기 위한 사업을 계속 멈춤 없이, 철두철미 우리 식으로, 세계를 압도할 수 있는 수준을 목표하여 강력히 실행”할 것을 지시했다.
임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “한국의 핵잠 추진을 빌미로 자신들의 1만 톤급 순양함 건조 및 해군기지 건설, 남북 국경 차단 조치에 정당성을 부여하려는 고도의 정치적·군사적 셈법”이라고 분석했다.
외교부는 23일 “우리의 핵잠 개발은 북한의 핵·미사일 능력 고도화 등 급변하는 한반도 안보 환경에 대응해 우리 안보를 튼튼히 하기 위해 추진하는 것”이라고 밝혔다.
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