최태원 “‘1인 1 AI에이전트’ 도입…전속력으로 AX에 돌입해야“

‘2026 뉴 이천포럼’
“‘나의 AI’ 넘어 ‘우리의 AI’ 진화해야”
”SK, 반도체-인프라-에너지-전기화
풀스택 경쟁력 갖춰“
최태원 SK그룹 회장이 그룹 차원의 신속하고 전방위적인 인공지능 전환(AX)을 강도 높게 주문했다. 단순한 개인 업무보조 수준을 넘어 조직 전체의 성과를 창출하는 인프라를 구축하고, 이를 통해 일하는 방식을 근본적으로 혁신해야 한다는 구상이다.
14일 SK그룹에 따르면 최 회장은 11~13일 경기 이천시 SKMS연구소에서 열린 ‘2026 뉴 이천포럼’에 참석해 인공지능(AI) 전환 중심 경영으로 대전환을 강조했다. 최 회장은 이 자리에서 “360도 전방위로, 전속력으로 AX에 돌입해야 할 때”라며 경영진과 전 구성원의 신속한 실행을 당부했다.
뉴 이천포럼은 기존에 경영진이 모여 성장 방안을 논의하던 ‘경영전략회의’와 임직원들이 모여 토론하는 ‘이천포럼’을 통합한 행사다. 최 회장을 비롯해 최재원 수석부회장, 최창원 수펙스추구협의회 의장 및 주요 계열사 최고경영자(CEO) 등이 총출동했다. 이번 포럼에서는 ‘AI가 가져올 파괴적 혁신, AX 중심 경영으로의 대전환’을 주제로 토론을 벌였다.
최 회장은 AX의 첫 단계로 “각자의 업무를 재정의하고, AI를 통해서 무엇을 어떻게 혁신할지 파악하는 것”이라고 설명했다. AX를 위해서는 문제를 파악하고 개선할 수 있는 토대가 먼저 마련돼야 한다는 것이다.
이어 최 회장은 AI 활용과 관련해 ‘나의 AI’를 넘어 조직 전체의 성과로 이어지는 ‘우리의 AI’로 진화해야 한다고 했다. 그는 “구성원의 90% 이상이 AI를 쓰고 있다”면서 “개인적으로 쓰는 AI를 넘어 우리가 하는 일을 조직 전체의 성과로 이어줄 AI가 필요하다”고 말했다.
이를 위해 최 회장은 ‘1인 1 에이전트’를 도입하겠다고 밝혔다. AI 에이전트는 생성형 AI를 기반으로 사용자의 업무 목표를 이해하고 자료 검색·요약, 문서 작성, 일정 관리 등을 수행하는 AI 비서형 시스템이다. 최 회장 본인 역시 수십 개의 ‘회장 아바타 에이전트’를 만들어 각 계열사 경영진 및 구성원, 타 에이전트들과 직접 소통하게 하겠다는 구상도 밝혔다.
최 회장은 AX의 본질을 ‘운영 개선’이라고 강조했다. 그는 “수많은 난제를 돌파하고 미래 기회에 대응할 힘은 결국 운영 개선에서 나온다”며 “AX는 운영 개선의 실행력을 높일 수 있는 가장 좋은 수단”이라고 말했다.
글로벌 AI 산업 지형에서 SK그룹이 가진 역량에 대해서도 강한 자신감을 내비쳤다. 최 회장은 “메모리 반도체부터 데이터센터 인프라, 에너지, 전기화 능력까지 ‘풀스택(full stack)’ 경쟁력을 모두 갖춘 기업은 드물다”고 평가했다. 그러면서도 “지금 전속력으로 전방위적인 AX를 실행하지 않으면 절호의 기회는 다시 오지 않을 것”이라고 강조했다.
이번 포럼에서 SK 경영진은 비즈니스 프로세스 자체를 근본적으로 재설계해야 한다는 데 공감대를 형성하고, “작게 시작하더라도 먼저 실행해 빠르게 확장하자”고 결의를 다졌다. 실제 포럼 현장에서는 AI 에이전트 ‘스카이’가 회의 내용을 실시간 요약해 발표하고, 다양한 직급을 대변하는 가상 AI 패널이 토론에 참여하는 등 그룹 AI 역량이 가시적으로 시연돼 눈길을 끌었다.
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