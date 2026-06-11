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2026 북중미 월드컵
24년전 유상철처럼…갈색 머리로 북중미 월드컵 나서는 ‘슛돌이’ 이강인
동아일보
입력
2026-06-11 18:28
2026년 6월 11일 18시 28분
김배중 기자,이소연 기자
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