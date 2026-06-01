우리은행 ‘생산적 기업승계’ 지원으로 백년 기업 키운다

우리은행이 중소·중견기업 기업 승계를 지원하기 위해 5년간 3조 원 규모 자금을 투입한다. 정진완 우리은행장은 1일 서울 중구 본점에서 열린 ‘생산적 기업승계’ 간담회에서 “기업승계는 임직원의 고용 유지와 기술력 보존, 공급망 안정성과 직결되는 경제 과제”라며 이 같은 구상을 밝혔다.
우리은행은 보증기관 연계, 인수합병(M&A) 투자, 여신, 펀드 등에 3조 원 규모의 금융 지원을 한다. 또 2월 문을 연 우리은행 기업 승계 지원센터를 통해 거래 기업 중 고용과 기술력이 우수한 기업을 매년 500개, 5년간 2500개 이상 선정해 기업승계 컨설팅을 제공한다. 우리은행은 김앤장 법률사무소·삼일회계법인 등과 협업을 통해 현재까지 기업 554곳과 승계 업무협약을 맺었고, 102곳에 대해 승계전략 등 로드맵을 제시했다.
우리금융경영연구소 연구 결과 우리은행이 향후 5년간 매년 100곳의 기업 승계에 성공하면 고용 1만 명 유지 효과가 있을 것으로 추정됐다. 매출 보전 효과 10조7000억 원, 생산 유발 효과 4699억 원, 부가가치 유발 효과 1934억 원 등의 경제적 효과도 나타날 것으로 추산됐다.