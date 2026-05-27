툴레키즈, 일체형 발받침 주니어 카시트 영상 제작

툴레키즈가 배우와 함께한 브랜디드 콘텐츠를 통해 ‘패밀리 모빌리티’ 시장 공략에 나선다.
이번 영상은 신현준 가족의 쇼핑 일상을 담은 브이로그 형식으로 제작됐다. 가족 이동 과정에서 툴레 주니어 카시트 ‘팜’의 실제 사용 경험을 담았다. 장거리 이동이 많은 가족 환경 속에서 아이 착석 편의성과 부모의 안전 신뢰성을 동시에 강조했다.
특히 팜 핵심 기능인 일체형 발받침 구조가 주요 특징으로 소개됐다. 기존 주니어 카시트는 아이 다리가 공중에 뜨거나 앞좌석을 차는 상황이 발생할 수 있지만, 팜은 발을 안정적으로 지지해 장시간 이동 시 하체 피로도를 줄이는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.
툴레는 단순 충돌 안전성 중심이던 기존 카시트 시장에서 나아가 실제 착석 경험과 이동 편안함까지 고려한 ‘패밀리 모빌리티’ 개념을 강조하고 있다. 최근 유아용 카시트 시장에서도 안전성뿐 아니라 장거리 이동 편의성과 사용자 경험(UX)이 핵심 경쟁 요소로 떠오르고 있다는 분석이다.
툴레키즈 관계자는 “부모들은 안전성과 함께 아이가 오래 편안하게 앉아 있을 수 있는지를 중요하게 생각한다”며 “실제 가족의 자연스러운 사용 경험과 공감에 집중했다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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