“당신의 삶을 디자인하다”…‘2026 고양가구박람회’ 내달 18일 개막

경기 고양시가 수도권 최대 규모의 가구·생활 전시회인 ‘2026 고양가구박람회’를 다음 달 18일부터 21일까지 나흘간 킨텍스 제2전시장 7·8홀에서 연다.
올해 박람회는 ‘당신의 삶을 디자인하다’를 주제로 단순한 가구 전시를 넘어 주거 공간과 라이프스타일 변화에 맞춘 다양한 공간 솔루션을 제안하는 데 초점을 맞췄다. 행사에는 디자인 가구와 기능성 가구, 주문 제작 가구를 비롯해 스마트 생활가전과 생활용품, 홈데코·인테리어 소품 등 다양한 분야의 200여 개 브랜드가 참여한다. 최근 늘어나는 홈스타일링 수요와 주거 트렌드를 반영해 신혼부부와 이사 예정자 등을 겨냥한 제품군도 선보인다.
박람회는 행사 기간 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영된다. 참가 브랜드와 전시 품목 등 세부 정보는 박람회 공식 누리집에서 확인할 수 있다. 고양시는 이번 박람회가 시민들에게 다양한 인테리어 아이디어와 최신 주거 트렌드를 소개하는 동시에 중소 가구업체의 판로 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 김오란 고양시 소상공인지원과 팀장은 “가구는 단순한 생활용품을 넘어 일상과 공간의 분위기를 바꾸는 중요한 요소”라며 “이번 박람회가 시민들에게 새로운 공간 아이디어와 인테리어 영감을 제공하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.