전재수 “4대 해양산업벨트 조성”…박형준 “30세에 1억, 자산형성 지원”

6·3 지방선거 최대 격전지로 꼽히는 서울시장 선거에 나선 더불어민주당 정원오 후보는 대중교통망 확충을, 국민의힘 오세훈 후보는 주택 공급을 1호 공약으로 각각 발표했다. 민주당 전재수 부산시장 후보는 ‘해양 수도’ 육성 방안을, 국민의힘 박형준 부산시장 후보는 청년 자산 형성 지원 방안을 1호 공약으로 약속했다.
정 후보는 1호 공약으로 ‘30분 통근도시 실현’을 내세우며 ‘10분 역세권’과 ‘5분 정류소’ 달성을 공언했다. 도시철도 동부선을 신설하고 기존 서부선과 강북횡단선 사업에 속도를 내 시민들이 역까지 도보 10분으로 도달할 수 있도록 한다는 것. 또 버스 중복 노선을 개편하고 고지대에 공공버스를 투입해 버스 정류소까지 이동 시간을 5분으로 단축한다는 방침이다.
오 후보는 “멈췄던 공급에 속도를! 압도적 주택공급”을 1호 공약으로 밝혔다. 정비사업 촉진 정책인 ‘신속통합기획 2.0’을 통해 재건축·재개발 사업 속도를 높여 2031년까지 31만 호를 착공해내겠다는 것. 우선 이주·착공 단계에 있는 주요 사업지를 ‘핵심전략정비구역’으로 관리해 임기 시작 3년 내에 8만5000호를 착공하고, 강북권은 용도상향, 사전협상제 확대 등 ‘인센티브 6종 세트’를 제공해 주거환경 개선에 속도를 낸다는 방침이다. 또 인공지능(AI)을 활용해 법령과 정비계획을 빠르게 검토하는 ‘신통AI기획’ 구상도 내놨다.
전 후보는 ‘해양수도 부산’을 1순위 공약으로 내세웠다. 부산에 대통령 직속으로 ‘국가 해양전략위원회’를 설치하고 금융·지식, 비즈니스, 해양 AI 등 ‘4대 해양산업벨트’를 조성하겠다는 것. 이를 통해 해운·항만 산업과 해양금융·사법서비스·AI기술을 결합한 양질의 일자리를 공급하겠다는 복안이다. 전 후보는 △2027년 국가 해양전략위원회 설치 △2029년 동남투자공사 설립 △2030년 이후 전략반도체 및 양자 클러스터 가동 등을 해양수도 로드맵으로 제시했다. 재원은 동남투자공사 설립과 해양수도조성펀드 운영, 민관합동투자 유치 등으로 마련한다는 계획이다.
박 후보의 1호 공약은 청년 자산 형성을 지원하는 ‘부산찬스-30세에 1억’ 정책이다. 부산 청년이 스무 살부터 매달 25만 원씩 10년, 총 3000만 원을 저축하면 부산시가 7000만 원을 지원해 만 30세에 1억 원의 자산을 형성할 수 있게 한다는 것. 박 시장 측은 지역 내 개발 초과이익금 등을 활용하고, 청년미래기금 운용수익도 발생하는 만큼 “추가로 드는 시민 세금은 0원”이라고 강조했다. 중앙선거관리위원회는 공식 선거운동이 시작되는 21일 각 후보들이 제출한 5대 공약을 공개한다.
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