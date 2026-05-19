부산에서 국내 첫 아시아물리올림피아드

아시아 과학영재들이 부산에서 뜨거운 경쟁을 펼친다.
부산시는 25일까지 ‘2026 아시아물리올림피아드’가 열린다고 19일 밝혔다. 미래 과학 인재를 발굴하고 국가 간 학문 교류를 촉진하기 위해 매년 열리는 이 행사가 국내에서 개최되는 것은 이번이 처음이다.
아시아 27개국에서 모인 과학영재 고교생 210명은 고난도 이론·실험 시험을 통해 물리학적 사고력과 문제 해결 능력을 종합적으로 평가받는다. 이와 함께 참가자들은 대회 기간 부산 주요 관광지와 해양·과학 시설 등을 둘러보고 전통문화를 체험하는 시간도 갖는다.
부산시는 이번 행사를 계기로 국제 과학 행사 유치 경쟁력을 높이고 글로벌 과학문화도시 이미지를 강화한다는 계획이다. 시는 참가국 대표단의 원활한 대회 참여를 위해 숙박·수송·통역 등 운영 지원 체계를 구축하고, 안전관리와 의료 지원 등 비상 대응 체계도 마련했다고 밝혔다.
강성명 기자 smkang@donga.com
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