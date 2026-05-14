“K-뉴스도 세계로 갈 수 있을까”…KOBA 2026서 글로벌 전략 논의

한국 미디어 산업이 드라마·예능·음악 중심의 K-콘텐츠 글로벌 확장에는 성공했지만, 뉴스 분야에서는 여전히 글로벌 발신 채널을 확보하지 못했다는 지적이 나왔다. 생성형 AI와 FAST(광고 기반 무료 스트리밍 TV), 차세대 방송 표준 기술이 빠르게 확산되면서 K-뉴스 글로벌 전략 필요성이 커지고 있다는 분석이다.
K-엔터테크허브와 미국 싱클레어 방송그룹(Sinclair Broadcast Group), 미래방송미디어표준포럼은 ‘K-콘텐츠 전성시대: K-뉴스도 필요하다 — AI 방송 테크를 중심으로 본 글로벌 뉴스 전략’ 컨퍼런스를 공동 개최한다고 밝혔다. 컨퍼런스는 서울 코엑스에서 열리는 KOBA 2026 기간 중 열린다.
주최 측에 따르면 글로벌 FAST 시장 규모는 2022년 44억 달러에서 2027년 98억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. 특히 뉴스 콘텐츠가 FAST 플랫폼 내 핵심 성장 카테고리로 부상하고 있다는 분석이다.
실제 미국 내 로컬 뉴스 채널은 2020년 2개에서 올해 234개로 급증했다. 반면 드라마 장르는 같은 기간 감소세를 보이며, 짧게 유입해 시청하는 플랫폼 환경에서는 뉴스 콘텐츠 적합성이 높아지고 있다.
AI 기반 실시간 번역·더빙 기술 발전도 주요 변수로 꼽힌다. 행사 측은 AI 더빙 비용이 기존 스튜디오 기반 더빙 대비 80~98% 수준까지 절감되고 있으며, 일부 기술은 10~15초 수준 지연만으로 실시간 번역 송출이 가능해졌다고 설명했다.
컨퍼런스에서는 미국 방송사 싱클레어가 추진 중인 ‘K-Channel 82’ 사례도 소개된다. 미국 현지에 K-콘텐츠와 K-컬처 콘텐츠를 영어로 송출하는 프로젝트로, AI 더빙 기술 등을 활용한다. 한국방송콘텐츠산업이 미국 지상파에 직접 진출하는 첫 사례다. 뉴스, 교육, 문화, 다큐멘터리, 정보 프로그램 등 다양한 한국 콘텐츠를 미국 시청자에게 제공할 계획이다.
행사 마지막에는 ‘K엔터테크와 K컬처 전성시대에 K-뉴스의 필요성’을 주제로 패널 토론도 진행된다. AI 방송 기술과 글로벌 뉴스 유통 구조 변화, 한국 뉴스 콘텐츠의 해외 확장 가능성 등이 주요 논의 주제가 될 예정이다. 미래방송미디어표준포럼이 공동 주최로 합류해 차세대 방송 표준 관점의 산업적 논의도 함께 다뤄질 예정이다.
한정훈 K-엔터테크허브 대표는 “K-콘텐츠가 글로벌 무대에 자리 잡는 동안 K-뉴스는 상대적으로 소외돼 있었다”며 “새로운 방송 기술이 한국 보도채널의 글로벌 진출 비용을 낮추는 시점인 만큼 산업 차원의 논의가 필요하다”고 말했다.