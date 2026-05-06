마음건강 길, 김경일 교수 초청 ‘가족 관계 심리’ 강연 개최

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  • 입력 2026년 5월 6일 09시 36분

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마음건강 길(대표 함영준)이 9일 오후 2시 김경일 아주대 교수를 초청해 ‘왜 가족은 나를 힘들게 할까’라는 주제로 SCC홀 서초에서 마음디톡스⑩을 개최한다.
#마음건강 길#김경일
최현정 기자 phoebe@donga.com
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