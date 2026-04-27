엔카, ‘나의 잔존가치’ 제안… 맞춤형 차량 추천까지

엔카가 소비자 참여형 캠페인 ‘나의 잔존가치’를 전개한다.
이번 캠페인은 중고차의 평가 기준인 ‘잔존가치’를 사람의 삶에 빗대어 인생을 새로운 시선으로 조명한 것이 특징이다. 자동차는 시간이 지날수록 가치가 하락하는 감가 개념이 적용되지만, 사람은 살아온 시간과 경험이 쌓이며 고유한 깊이와 가치가 더해진다는 점에 주목했다.
배우 이도현이 내레이션으로 참여한 캠페인 영상은 과거의 기록과 시간을 자동차 연식에 빗대어 풀어냈다.
이와 함께 ‘나의 잔존가치 테스트’를 통해 이용자가 자신의 삶을 돌아보고 성향과 경험을 기반으로 한 잔존가치 유형, 핵심 특성 분석, 맞춤형 차량 추천까지 확인할 수 있도록 구성했다.
캠페인은 유튜브와 인스타그램 등 디지털 채널을 통해 공개, 테스트는 엔카 앱과 공식 인스타그램에서 참여 가능하다.
엔카 관계자는 “이번 캠페인은 중고차 가치 판단 기준인 잔존가치 개념을 사람의 삶으로 확장해 시간이 쌓일수록 각자의 고유한 가치가 형성된다는 점을 전달하고자 기획됐다”며 “지나친 비교나 수치적 평가에 지친 현대인들이 자신이 쌓아온 삶의 흔적 속에서 진짜 가치를 발견하고 위로받기를 기대한다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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